Meilleur smartphone à moins de 100 euros : quel modèle acheter en 2024 ? 

Acquérir un smartphone à moins de 100 euros, c’est possible, mais vous devez être prêt à faire de nombreuses concessions. Les appareils qui se situent dans cette gamme de prix ne sont pas particulièrement performants, et ils ne sont pas non plus très courants. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones à moins de 100 euros.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 100 euros

Nokia C12, le bon compromis
Xiaomi Redmi A2, le meilleur smartphone à moins de 100€
Redmi 10A, la qualité Xiaomi à petit prix

Dénicher un smartphone à moins de 100 euros n’est pas une mince affaire, car les constructeurs en conçoivent peu. Et il s’agit souvent de marque moins connues que les firmes principales. Cependant, ces modèles ultra abordables existent, car toutes sortes de raisons, financière ou non, peuvent vous pousser à sélectionner un appareil dans cette tranche de prix. Il est en effet tout simplement difficile de se passer de smartphone dans le monde d’aujourd’hui.

Évidemment, il ne faudra pas avoir beaucoup d’attentes si vous êtes à la recherche de ce type de produit. Que ce soit en termes de performances, de qualité d’affichage ou d’autonomie, vous devrez vous contenter du minimum. Mais parfois, le minimum est largement suffisant ! Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 100 euros.

Realme C30, pour profiter d’une autonomie généreuse

Realme C30 Pour profiter d'une autonomie généreuse

93.29€ Voir l’offre

73.71€ Voir l’offre

82.72€ Voir l’offre

85.99€ Voir l’offre

86€ Voir l’offre

On aime Son design agréable

Son design agréable Ses performances modestes mais convaincantes

Ses performances modestes mais convaincantes Sa fluidité d'utilisation

Sa fluidité d'utilisation Son écran réussi

Son écran réussi Sa bonne autonomie On n’aime pas La qualité photo

La qualité photo Sa charge lente

Sa charge lente Son port micro-USB

Les marques chinoises, connues pour proposer des smartphones au rapport qualité/prix imbattables, font partie des premières à se positionner sur le marché des modèles à moins de 100 euros. Realme ne fait pas exception et nous propose ce C30, un bon produit premier prix, mais très limité.

Nous pouvons déjà noter que son design est des plus soignés, ce qui est assez rare pour cette gamme de prix. Il est équipé d’une dalle LCD IPS de 6,5 pouces qui affiche une résolution de 270 ppp soit 720 x 1600 pixels. Elle propose un taux de rafraîchissement à 60 Hz. L’écran est modeste, mais agréable à utiliser au quotidien. Côté performances, on trouve une puce Unisoc T616. Une configuration minimaliste mais qui offre une certaine fluidité pour un usage modéré. Il faudra simplement éviter d’ouvrir toutes vos applications en même temps.

Au dos on trouve un objectif photo unique de 8 mégapixels. Nous ne sommes clairement pas face à un photophone, la qualité des photos est évidemment plutôt décevante. Et si l’on pouvait s’y attendre pour cette gamme de prix, on notera tout de même que certains concurrents font mieux. Terminons avec l’autonomie. Il embarque une batterie de 5000 mAh, incompatible avec la recharge rapide, qui vous permettra de tenir pendant 2 jours facilement, un très bon point. Il n’est peut-être pas le meilleur smartphone à moins de 100 euros, mais il possède des qualités qui font de lui un choix judicieux.

Redmi 10A, la qualité Xiaomi à petit prix

Xiaomi Redmi 10A La qualité Xiaomi à petit prix

75.87€ Voir l’offre

77.13€ Voir l’offre

85.13€ Voir l’offre

90€ Voir l’offre

90€ Voir l’offre

92.07€ Voir l’offre

On aime Bonne autonomie

Bonne autonomie Photos de jour correctes

Photos de jour correctes Possibilité d'ajouter une carte micro-SD

Possibilité d'ajouter une carte micro-SD Performances efficaces au quotidien On n’aime pas Charge lente

Charge lente Photos de nuit passables

Ce modèle à moins de 100 euros de chez Xiaomi est le moins cher de la gamme, il propose des performances intéressantes et fait preuve d’une assez grande polyvalence. Il est équipé du processeur MediaTek Helio G25 accompagné de 2 Go de RAM qui vous accompagnera facilement dans vos tâches quotidiennes.

Son écran LCD de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz est d’une qualité surprenante, ce qui permet de profiter d’une navigation agréable et fluide. Sa batterie de 5000 mAh vous offrira aisément deux jours d’autonomie, et c’est tout à fait l’un des critères souhaités lorsqu’on cherche un smartphone entrée de gamme. Il n’est équipé que de 32 Go de stockage, mais vous avez la possibilité de lui adjoindre une carte micro-SD pour l’augmenter.

Terminons avec les photos, il dispose d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’un autre de 2 mégapixels qui captureront des clichés de qualité correcte, mais uniquement de jour. Vous pourrez aussi filmer en 1080p et 30 FPS, ce qui est appréciable. Évidemment, ce n’est pas son plus gros point fort, mais ce n’est pas catastrophique pour autant. En résumé ce Xiaomi Redmi 10A est un bon smartphone premier prix qui fera précisément ce qu’on lui demande, c’est-à-dire offrir un usage correct au quotidien, et le fera bien.

Xiaomi Redmi A2, le meilleur smartphone à moins de 100 euros

Xiaomi Redmi A2 Le meilleur smartphone à moins de 100 euros

81€ Voir l’offre

61€ Voir l’offre

65€ Voir l’offre

65.65€ Voir l’offre

68€ Voir l’offre

89.90€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

On aime Fonctionne sous Android One

Fonctionne sous Android One Performances convaincantes, même en jeu

Performances convaincantes, même en jeu Écran réussi

Écran réussi Format compact

Format compact Charge rapide On n’aime pas Autonomie trop faible

Autonomie trop faible Design passable

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone faisant moins de 6 pouces, sachez que Xiaomi l’a fait. Ce Redmi A2, lancé il y a déjà quelques années, a connu une baisse de prix considérable qui le place en dessous de la barre des 100 euros chez de nombreux constructeurs. En plus de son format compact, il a la particularité de tourner sous Android One, une version “pure” du système d’exploitation. Pratique au quotidien, elle freine toutefois la personnalisation.

Avec une dalle de 5,9 pouces, c’est l’un des rares smartphones compacts du marché. La qualité d’affichage n’est pas exceptionnelle, mais il a le mérite d’être très lumineux, idéal pour une utilisation en extérieur. Sa puce Snapdragon 660 épaulée de 4 Go de RAM est performante. Elle vous permettra de passer d’une application à l’autre fluidement, et même de jouer à quelques jeux pas trop gourmands.

Le module photo est équipé d’un objectif de 12 mégapixels et d’un autre, secondaire, de 20 mégapixels. Les clichés sont de bonne qualité même si, comme souvent, il ne faudra pas s’attendre à grand-chose de nuit. Côté autonomie, on trouve une batterie de 3 000 mAh, ce qui n’est franchement pas terrible. Il vous tiendra tout de même éloigné du chargeur une journée entière tant que votre utilisation est modérée. Ce point est tout de même rattrapé par le fait qu’il se recharge en une heure et demie. Malgré ces quelques faiblesses, le Redmi A2 est un excellent choix, peut-être même le meilleur.

Motorola E13, les meilleures photos pour moins de 100 euros

Motorola E13 Les meilleures photos pour moins de 100 euros

77.90€ Voir l’offre

63.40€ Voir l’offre

76.40€ Voir l’offre

77.99€ Voir l’offre

79€ Voir l’offre

79€ Voir l’offre

79€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

On aime Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Module photo réussi

Module photo réussi Stockage extensible via une carte microSD

Stockage extensible via une carte microSD Design très réussi

Design très réussi Reconnaissance faciale On n’aime pas Performances vraiment modestes

Performances vraiment modestes Charge lente

Motorola est un constructeur bien installé sur le segment des smartphones. Il propose déjà des smartphones haut de gamme (Razr 40 Ultra) et des modèles gaming. Mais il s’adresse aussi aux petits budgets. Ce Motorola E13 propose des fonctionnalités polyvalentes pour un prix en dessous de 100 euros.

Et cela commence par son écran LCD de 6,5 pouces et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme pour ses concurrents, sa qualité est modeste, mais suffit amplement au quotidien. C’est la même chose pour ses performances, induites par un processeur Unisoc T206 et 2 Go de RAM. Sa batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir deux jours. Et ses 64 Go de stockage peuvent être étendus via une carte microSD.

Terminons avec les photos qui pour une fois ne sont pas si décevantes. Son capteur de 13 mégapixels est capable de prendre des clichés de bonne qualité via plusieurs modes. Et en prime, la fonctionnalité de reconnaissance faciale est disponible. Vous l’aurez compris, ce Motorola E13 est un smartphone certes modeste, mais offrant des performances intéressantes tout en étant affiché à un prix en dessous des 100 euros.

Honor 8X, polyvalent et élégant

Honor 8X Polyvalent et élégant

89€ Voir l’offre

On aime Son design soigné

Son design soigné Son grand écran

Son grand écran Sa généreuse autonomie

Sa généreuse autonomie Son capteur d'empreintes digitales

Son capteur d'empreintes digitales Son module photo correct On n’aime pas Son port micro-USB obsolète

Son port micro-USB obsolète Rendu des couleurs perfectible

Le Honor 8X vous offrira non seulement une expérience de navigation fluide, mais aussi une généreuse autonomie et un design des plus soigné, et ce pour moins de 100 euros selon les revendeurs. Voilà ce qui fait la force de la marque Honor, constructeur réputé pour sa tarification avantageuse pour des smartphones de qualité.

Si ce modèle a déjà quelques années derrière lui, cela ne le rend pas totalement obsolète, en plus d’avoir fait baisser son prix. Son design est des plus élégant, avec un écran occupant presque la totalité de l’appareil, des pièces en métal donnant un look premium et un capteur d’empreintes digitales au dos. Son grand écran de 6,5 pouces s’en sort honorablement pour un usage modéré, même si l’on aurait souhaité un meilleur rendu des couleurs.

Côté performance, son processeur maison Kirin 710 et accompagné de 4 Go de RAM. Il n’aura aucun mal à supporter votre navigation quotidienne et même quelques jeux modestes. Le volet photo est assez réussi, offrant une belle qualité de jour, mais ayant une forte tendance à lisser énormément les images. Terminons avec l’autonomie. Une batterie de 3750 mAh vous permettra de tenir environ 2 jours et la recharge s’effectue en deux petites heures, sur ce point-là il ne déçoit pas. En résumé cet Honor 8X offre des performances tout à fait correctes pour un prix compétitif, un excellent choix.

Nokia C12, le bon compromis

Nokia C12 Le bon compromis

96.45€ Voir l’offre

88.99€ Voir l’offre

90€ Voir l’offre

91.09€ Voir l’offre

On aime Performances honorables pour cette gamme de prix

Performances honorables pour cette gamme de prix Batterie amovible

Batterie amovible Design réussi

Design réussi Prise jack et port microSD On n’aime pas Faible autonomie

Faible autonomie Port micro-USB

Port micro-USB Volet photo raté

Terminons notre sélection avec un modèle signé Nokia. Cette marque était très présente sur le marché des smartphones il y a plusieurs années, mais s’est maintenant totalement effacée. De nouveaux modèles voient tout de même le jour, notamment le C12, un appareil modeste, mais qui propose des arguments très convaincants (outre son prix qui se situe en dessous des 100 euros).

Commençons avec ses performances, son processeur Unisoc 9863A1 accompagné de 2 Go de RAM est suffisant pour une utilisation quotidienne. Son écran LCD de 6,3 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz est de bonne qualité. Il fait de ce smartphone un format plutôt compact, idéal pour ceux qui souhaiteraient l’utiliser à une main. Côté photo, son capteur de 8 mégapixels est plutôt décevant. Il ne vous permettra pas de prendre des clichés de bonne qualité.

C’est au niveau de sa batterie qu’il innove, car cette dernière est amovible. Une caractéristique qui a pourtant disparu de la plupart des modèles il y a bien des années. Elle vous permettra de tenir une journée d’autonomie, pas plus. Enfin, il est aussi doté d’une prise jack, d’un port microSD. Ce smartphone Nokia représente un choix très intéressant du fait de ces nombreuses qualités et de son prix très attractif.

🧐 Que peut-on faire avec un smartphone à moins de 100 euros ?

Avec un prix aussi bas, il n’y a pas de miracle, les smartphones à moins de 100 euros ne vous permettront pas de réaliser un grand nombre de tâches. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont inutiles. Leurs modestes performances vous permettront de naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Des applications comme Facebook ou Instagram tourneront sans problème. Bien entendu, vous pourrez envoyer des messages et passer des appels, ainsi que, pour les meilleures références, faire tourner de petits jeux mobiles peu gourmands.

Enfin, notez qu’avec leurs performances modestes, ils font souvent preuve d’une excellente autonomie, ce qui est un avantage.

❌ Quelles concessions faut-il faire avec un smartphone à moins de 100 euros ?

Vous l’aurez compris à travers cette sélection, les concessions à faire lorsqu’on cherche un smartphone à moins de 100 euros sont nombreuses. Les constructeurs n’ont pas la possibilité de mettre des composants haut de gamme dans un appareil au prix aussi compétitif. Vous devez donc vous contenter du minimum pour qu’il soit fonctionnel.

L’écran n’est pas doté d’une définition exceptionnelle. Les processeurs fournissent des performances très modestes. Les objectifs photo prennent des clichés parfois très moyens. Le stockage est limité… Bref, ils sont destinés à un usage extrêmement basique : appeler, envoyer des messages, consulter des mails et naviguer sur Internet.

📸 Un photophone à moins de 100 euros ?

Il n’existe aucun photophone à moins de 100 euros. Il est tout simplement impossible d’inclure dans un appareil au prix aussi petit des objectifs photo de qualité. Cependant, certains modèles sortent du lot comme le Motorola E13 ou le Honor 8X. Ces derniers vous offriront une qualité légèrement supérieure aux modèles concurrents. Sans pour autant capturer des clichés à couper le souffle bien entendu.

🎮 Smartphone gaming à moins de 100 euros ?

Il ne faudra pas vous attendre à faire tourner PUBG mobile ou Genshin Impact sur un smartphone à petit prix. C’est tout simplement impossible. Il faudra vous contenter de petits jeux modestes, à l’affichage et aux fonctionnalités très basiques. Cependant, sachez que cela risque de réduire la durée de votre autonomie ainsi que la durée de vie de votre smartphone qui n’est pas conçu pour fournir de telles performances. Si vous avez l’intention de jouer à des jeux mobiles, privilégier les modèles de gammes légèrement supérieures.

De quel forfait accompagner un smartphone à – de 100€ ?

Si vous choisissez un smartphone à moins de 100 euros pour des questions budgétaires, alors il y a de fortes chances que vous soyez également à la recherche d’un forfait mobile abordable. Et cela tombe bien, car depuis plusieurs années déjà, la majorité des opérateurs proposent une gamme de formules pas chères et sans engagement. Sosh, B&YOU, Red by SFR… Toutes ces filiales vous offrent l’opportunité de communiquer avec votre mobile à petit prix.

Avec un smartphone à moins de 100 euros dont les performances sont limitées, pas besoin d’avoir une quantité phénoménale de données mobiles. Un forfait appel/SMS/MMS illimités avec peu de datas devrait donc vous convenir. Vous pouvez dès à présent consulter notre sélection des meilleurs forfaits mobiles.

