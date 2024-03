Meilleur bracelet connecté : quel modèle acheter en 2024 ?

Les bracelets connectés ont une place de choix dans le marché des accessoires connecté. Ils sont l’accessoire idéal pour garder œil sur son activité physique et sa santé. Parfait pour ceux qui cherchent à rester en forme sans se ruiner. Découvrez notre sélection des meilleurs bracelets connectés, ceux que nous jugeons les plus performants et pratiques, que ce soit pour la santé ou le sport.

Notre top 3 des meilleurs bracelets connectés

Honor Band 7, le bracelet connecté abordable 73.76€ Voir 58.99€ Voir 59.99€ Voir 79.98€ Voir 102.47€ Voir Fitbit Charge 6, le meilleur bracelet connecté 159.94€ Voir 137.36€ Voir 140€ Voir 159.95€ Voir 169.37€ Voir Xiaomi Smart Band 8, le meilleur rapport qualité/prix 35.99€ Voir 25€ Voir 30.99€ Voir 39.99€ Voir 45.27€ Voir 49.90€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir Plus d’offres

Les bracelets connectés se révèlent être un choix judicieux pour les utilisateurs qui préfèrent la simplicité et l’économie à la complexité et au coût des montres connectées. Offrant un équilibre parfait entre fonctionnalité et accessibilité, ces dispositifs séduisent par leur légèreté, leur compacité, et leurs prix abordables. Et ils ne sont pas pour autant avares sur la qualité et les fonctionnalités.

Avec le temps, les bracelets connectés ont évolué pour devenir des outils indispensables pour le suivi de la santé. Ils rivalisent avec les montres connectées sur ce terrain. Ces appareils modernes, dotés de capteurs précis pour le suivi du rythme cardiaque, de la saturation d’oxygène, et d’écrans AMOLED éclatants, offrent un suivi complet. Découvrez notre sélection des meilleurs bracelets connectés.

Honor Band 7, le bracelet connecté abordable

Commençons notre sélection avec l’un des bracelets connectés les plus populaires du moment : le Honor Band 7. Ce dernier s’impose comme un choix judicieux pour ceux qui recherchent un bracelet connecté efficace sans avoir à investir une énorme somme d’argent. Nous apprécions ce modèle parce qu’il allie sobriété et efficacité à un design léger et confortable. Son écran, une dalle AMOLED de 1,47 pouces, assure une bonne lisibilité. Même si la luminosité peut s’avérer insuffisante en plein soleil.

Malgré l’absence d’un GPS intégré, une fonctionnalité rare sur ce segment de prix, le Band 7 permet tout de même l’utilisation du GPS du smartphone pour le suivi des activités physiques. L’appareil offre différentes données en rapport avec la santé comme la fréquence cardiaque et l’oxygénation du sang. Les mesures ne sont bien entendu pas aussi précises qu’un dispositif médical, mais cela donne de bonnes indications.

L’expérience utilisateur est fluide et intuitive, on regrette simplement qu’il ne soit pas possible d’installer des applications tierces. L’autonomie peut atteindre jusqu’à 14 jours, et elle est étanche jusqu’à 50 mètres. En définitive, le bracelet Honor Band 7 reste pertinent pour sa catégorie de prix. Il offre les fonctionnalités essentielles pour un prix abordable. Les utilisateurs en quête de simplicité pour le suivi de leur activité trouveront là une option intéressante.

Xiaomi Smart Band 8, le meilleur rapport qualité/prix

Le bracelet Xiaomi Band 8 combine design discret et innovations technologiques. Avec son écran AMOLED allongé de 1,62 pouces et son mode Always-on pour une visibilité optimale même en plein jour, il mise sur l’aspect pratique. Mais si vous avez envie d’un peu de fantaisie, sachez que Xiaomi vous offre la possibilité de personnaliser votre bracelet avec une gamme de designs plus originaux. Sur le plan des fonctionnalités, le Band 8 se dote de capteurs pour le suivi de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, ainsi que des innovations telles que la mesure du niveau de stress et une analyse poussée du sommeil. Une vaste palette d’options pour un tarif pourtant très accessible.

Avec ce bracelet, Xiaomi n’a pas simplement renouvelé son offre mais l’a significativement améliorée, faisant du Smart Band 8 un choix attractif pour ceux à la recherche d’un appareil performant à petit prix. La batterie assure une autonomie généreuse allant jusqu’à 16 jours. Malgré l’absence d’une puce GPS, ce qui aurait pu parfaire l’ensemble de caractéristiques, le Smart Band 8 excelle de par son rapport qualité/prix, sa certification d’étanchéité 5 ATM et son éventail de cadrans personnalisables. C’est un choix que nous avons trouvé plus que convaincant pour ceux qui cherchent à suivre leur santé et leurs activités sans se ruiner.

Huawei Band 8, l’alternative au Xiaomi Smart Band 8

Le Huawei Band 8 est la dernière itération de la gamme de fitness trackers de Huawei. Et ce modèle, tout en conservant l’essence de la série avec son design léger et compact, introduit plusieurs améliorations telles qu’un écran AMOLED plus lumineux, une recharge plus rapide, et une augmentation du nombre de modes sportifs (maintenant au nombre de 100). Malgré ces avancées, on note encore et toujours l’absence de GPS intégré et un suivi du sommeil qui, bien que de plus en plus ambitieux, peine à nous convaincre par sa précision.

Malgré ces petites faiblesses, il se dote de toutes les caractéristiques attendues dans cette gamme de prix, comme de nombreuses mesures de santé, une autonomie allant jusqu’à 14 jours, l’étanchéité jusqu’à 5 ATM et la possibilité de personnaliser le cadran via l’application Huawei Health (application très intuitive et pratique soit dit en passant). En somme, le Huawei Band 8 s’affirme comme un choix solide pour ceux qui cherchent un bracelet connecté fiable et polyvalent, offrant de belles finitions, une mesure précise des paramètres de santé et une variété de modes sportifs. Il allie parfaitement fonctionnalités et ergonomie dans un design élégant et discret.

Fitbit Charge 6, le meilleur bracelet connecté

Passons maintenant au bracelet Fitbit Charge 6 que nous considérons comme le meilleur choix de cette sélection. Il offre non seulement un large éventail de fonctionnalités pour le suivi de la santé et de l’activité physique mais aussi un design discret, élégant et très soigné. Avec ses nombreux capteurs, y compris pour l’ECG, la mesure de l’oxygène sanguin et le suivi du stress, il s’avère très complet. Ajoutons à cela une autonomie impressionnante pouvant atteindre sept jours, et ce tracker se révèle être le compagnon idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur forme physique et leur bien-être. Son écran AMOLED, coloré et lumineux, combiné à une interface fluide et à la compatibilité avec les applications Google telles que Maps et Wallet, renforce son attrait pour un usage quotidien polyvalent.

Outre ses capacités de suivi avancées, le Fitbit Charge 6 innove avec l’introduction d’un bouton haptique pour une navigation améliorée. Ainsi que par l’ajout de nouveaux modes pour couvrir une gamme encore plus large d’activité. Malgré quelques limitations, comme l’absence de réponses aux SMS pour les utilisateurs iOS, le Charge 6 se distingue par son impressionnante précision dans le suivi de la fréquence cardiaque pendant les activités intensives. Et son approche complète du suivi du sommeil. En définitive, le Fitbit Charge 6 représente un choix solide. Idéal pour ceux qui recherchent un dispositif de suivi d’activité performant, fiable et intégrant les dernières innovations technologiques, tout en restant toujours accessible et facile à utiliser.

Garmin Vivosmart 5, le plus haut de gamme

Le Garmin Vivosmart 5 est un bracelet connecté haut de gamme. Il est réputé pour sa précision et son efficacité incomparable dans le suivi des activités physiques. Malgré un écran monochrome de taille réduite par rapport à ses concurrents, sa qualité globale est exceptionnelle. Il se distingue par ses finitions soignées et son confort au poignet. On notera aussi l’intégration de plusieurs capteurs avancés. Il offre un suivi détaillé de la fréquence cardiaque, du sommeil, du stress, de l’hydratation, et plus encore.

Le Vivosmart 5 permet de profiter d’une autonomie d’une semaine environ, ce qui est plus que convaincant. Mais son absence de puce GPS et son écran difficilement lisible au soleil nous déçoivent. Néanmoins, ces aspects sont contrebalancés par les fonctionnalités intéressantes et la précision des données. L’application Garmin Connect propose une interface intuitive et différents programmes d’activités sportives.

En conclusion, malgré un style qui peut paraître un peu trop classique et un tarif assez élevé, le Vivosmart 5 est recommandé pour ceux qui privilégient la précision du suivi et la richesse des fonctionnalités au design ou à la modernité de l’affichage.

Fitbit Inspire 3, le plus léger

Terminons cette sélection avec le modèle de bracelet Fitbit Inspire 3. Il se distingue par son équilibre entre compacité, légèreté, et fonctionnalités dédiées à la santé et au fitness. Avec son bel écran Amoled, il promet une expérience visuelle de qualité. Tout en offrant une autonomie remarquable allant jusqu’à 12 jours. Ce bracelet est très apprécié pour ses mesures précises de l’activité physique. Et pour la qualité de son suivi du sommeil. Il intègre des capteurs essentiels comme le moniteur de fréquence cardiaque et le capteur SpO2. Et au quotidien, il est très facile à utiliser.

Bien qu’affiché à un tarif abordable, l’Inspire 3 ne lésine pas sur les fonctionnalités. Cela est dû à l’application Fitbit Connect, complète et intuitive. Cependant, certaines fonctionnalités plus poussées restent seulement accessibles aux détenteurs d’un abonnement payant Fitbit Premium. Ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs. Mais même sans cela, il offre un bon rapport qualité/prix, surtout comparé à certains modèles concurrents plus onéreux. Tous ces atouts font de lui un concurrent solide dans le segment des bracelets connectés à petit prix.

🤔 Quelles sont les différences entre un bracelet connecté et une montre connectée ?

Les bracelets connectés et les montres connectées se distinguent principalement par leur design et leur gamme de fonctionnalités. Les bracelets, avec leur allure discrète et leur légèreté, sont les champions de l’invisibilité. Ils ne cherchent pas à se faire remarquer. Et se concentrent sur l’essentiel : surveiller l’activité physique et veiller sur la santé. Un petit coach personnel qui mesure le pouls, compte les pas et analyse le sommeil. Leur interface est généralement simple et leur écran petit, optimisé pour l’affichage des statistiques de santé et des notifications basiques.

Les montres connectées, par contre, c’est un peu comme avoir un mini-smartphone au poignet. Elle intègre souvent des fonctionnalités additionnelles comme le GPS intégré, la capacité de passer des appels ou de répondre à des messages directement depuis la montre, et même le paiement sans contact. De plus, la montre connectée peut accueillir une plus grande variété d’applications tierces, de cadrans personnalisables et de commandes musicales. Parfois, elles font tout pour ressembler à une montre classique, mais avec ce côté high-tech en supplément.

👀 Quels sont les critères essentiels pour choisir un bracelet connecté ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un bracelet connecté, il y a quelques critères clés à garder à l’esprit. D’abord, penchez-vous sur l’autonomie de la batterie. Personne n’a envie d’avoir à recharger son bracelet tous les soirs. Un bon produit devrait pouvoir tenir la route pendant plusieurs jours, voire une semaine entière. Puis, il y a le suivi d’activité et de santé. Veillez à ce que le bracelet puisse suivre les pas, la fréquence cardiaque, et idéalement, le sommeil et le niveau d’oxygène dans le sang.

Ensuite, il est important de considérer aussi le confort et le design. Un bracelet connecté, on le porte toute la journée et parfois même la nuit. Il doit donc être confortable, pour pouvoir être oublié. Le design, même s’il est secondaire, est important. Certains modèles permettent une certaine personnalisation du bracelet et du cadran. L’écosystème et l’application sont aussi des points d’intérêt. Les fonctionnalités de votre tracker doivent s’accorder à vos besoins.

📱 Peut-on utiliser un bracelet connecté sans smartphone ?

Il est techniquement possible d’utiliser un bracelet connecté sans smartphone. Mais uniquement pour certaines fonctionnalités de base telles que le suivi d’activités (nombre de pas, distance parcourue), la mesure de la fréquence cardiaque ou encore le suivi du sommeil. Cependant, pour exploiter pleinement toutes les capacités de l’appareil, notamment pour synchroniser les données, recevoir des notifications, mettre à jour le logiciel, ou accéder à des analyses détaillées de votre activité et de votre santé, une connexion à un smartphone est souvent indispensable. Sans cette connectivité, vous serez limité à des fonctionnalités très basiques et ne pourrez pas bénéficier de tout le potentiel offert par votre bracelet connecté.

Le suivi du sommeil sur un bracelet connecté repose sur l’utilisation de capteurs intégrés. Ces derniers mesurent l’activité physique et les mouvements pendant la nuit. Ainsi que les variations de la fréquence cardiaque. Ces données permettent à l’appareil de déterminer les différentes phases du sommeil. Telles que le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. En analysant ces informations, le bracelet est capable de fournir un aperçu plus ou moins détaillé (en fonction des modèles) de la qualité de votre sommeil, y compris la durée totale de ce dernier, et les interruptions. Il peut aussi offrir des conseils pour l’améliorer.

💓 Quelle est la précision des capteurs de fréquence cardiaque sur les bracelets connectés ?

La précision des capteurs de fréquence cardiaque sur les bracelets connectés peut varier en fonction de la marque, du modèle, et des conditions d’utilisation. Ces dispositifs utilisent majoritairement la technologie de photopléthysmographie (PPG). Elle mesure la fréquence cardiaque en détectant les variations du volume sanguin à travers la peau. Grâce à des diodes émettant de la lumière. Bien que de nombreuses études aient démontré que ces capteurs offrent une précision relativement élevée pour le suivi quotidien de l’activité cardiaque, ils peuvent être moins fiables lors d’exercices intenses ou de mouvements rapides. Pour des mesures plus précises, surtout pendant les activités sportives, certains utilisateurs préfèrent compléter leur bracelet connecté avec une ceinture pectorale, réputée pour leur fiabilité plus importante.

