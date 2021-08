Antec dévoile son boîtier Mini tour Draco 10

Après avoir lancé son atypique Dark Cube en mars dernier, Antec ajoute un nouveau boîtier Mini tour plus conventionnel, le Draco 10. C’est le premier modèle de la nouvelle série Constellation de la marque. Il affiche des dimensions de 444 x 220 x 410 mm et un poids de 5,3 kg. Le châssis peut accueillir une carte mère au format Micro-ATX ou ITX. Il mélange acier laminé à froid et plastique. La façade avant est balafrée par une bande de LED ARGB. Un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d’épaisseur est également présent pour mettre en valeur les composants.

À propos des composants justement, ce Draco 10 offre deux baies pour disques durs 2,5 / 3,5 pouces, trois baies pour disques durs SDD 2,5 pouces et quatre emplacements d’extension. Il offre suffisamment d’espace pour une carte graphique d’une longueur maximale de 330 mm, un ventirad haut de 165 mm et un bloc d’alimentation de 194 mm de profondeur avec un HDD ou de 350 mm sans HDD.

Jusqu’à six ventilateurs de 120 mm

Pour maintenir tous les composants au frais, le châssis peut accueillir trois turbines de 120 mm ou deux de 140 mm en façade, une paire de ventilateurs de 120 ou 140 mm dans sa partie supérieure et une unique turbine de 120 mm à l’arrière (Antec fournit un modèle 120 mm préinstallé). Pour les radiateurs, ils ne doivent pas excéder les 280 mm. Des filtres anti-poussières sont présents en façade, sur le top et le bas du boîtier. Enfin, la connectique en façade inclut une paire de ports USB 3.0 et du jack audio.

Antec accorde une garantie de deux ans. Ce Draco 10 se négocie 54,99 euros.

