Apple vend deux fois plus de Mac qu’il y a un an

Voici des chiffres qui doivent faire plaisir à Apple : l’entreprise a vu ses ventes bondir de 111,5 % au premier trimestre par rapport à la même période l’année dernière. À l’évidence, pour la marque à la pomme, divorcer d’Intel fut une très bonne décision…

Les chiffres ci-dessus proviennent de l’IDC (International Data Corporation). Ils témoignent de la très forte hausse globale des « expéditions mondiales de PC traditionnels, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail », de 55,2 %, entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Certes, la dynamique est positive pour l’ensemble du marché, mais avec 111,5 % d’augmentation, Apple est l’entreprise qui tire le mieux son épingle du jeu. Elle est suivie par Acer et ses 73,5 % puis HP et ses 64,1 %.

Les principales annonces d’Apple à la WWDC 2021

Une baisse très faible du volume entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021

L’IDC rapporte qu’avec 84 millions de PC livrés au cours du premier trimestre 2021, la baisse n’est que de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2020. Or, comme le précise l’article, « bien que les baisses séquentielles soient typiques du premier trimestre, une baisse aussi faible n’a pas été observée depuis le premier trimestre 2012, lorsque le marché des PC a diminué de 7,5 % en séquentiel ». Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour la branche Mobile Device Trackers d’IDC, explique ce phénomène ainsi : « La demande non satisfaite de l’année dernière s’est reportée sur le premier trimestre et la demande supplémentaire induite par la pandémie a également continué à stimuler le volume ». Il ajoute : « Toutefois, le marché continue de subir des déconvenues, notamment des pénuries de composants et des problèmes de logistique, qui ont chacune contribué à une augmentation des prix de vente moyens. »

700 000 cartes graphiques acquises par des mineurs de cryptomonnaie durant le 1er trimestre 2021

De son côté, Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, pense « […] qu’un changement fondamental s’est produit sur le marché des PC, ce qui se traduira par des perspectives plus positives pour les années à venir. Les trois segments – entreprises, éducation et consommateurs – connaissent une demande à laquelle nous ne nous attendions pas […]. Les pénuries de composants resteront probablement un sujet de conversation en 2021, mais la question la plus importante devrait être de savoir à quoi ressemblera la demande de PC dans 2-3 ans. »

Source : IDC via TechPowerUp