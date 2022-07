Arc Alchemist dekstop : les plans initiaux d’Intel… et la réalité

Le projet : quatre cartes graphiques fin juillet et un évènement « The Arc Experience »…

C’est un euphémise, le lancement des cartes graphiques Arc Alchemist desktop est plutôt confus. Pour le moment, Intel n’a officialisé qu’une référence, l’Arc A380. Depuis quelques jours, l’entreprise présente, succinctement, ses Arc A750 et Arc A770 à travers des vidéos. Simplement nous ignorons toujours des éléments essentiels : les spécifications pour commencer, les dates de sortie, et également les prix. Bref, la communication externe de la société donne le sentiment d’une grande impréparation. Des documents partagés par Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead montrent les plans initiaux d’Intel ; plans pas vraiment respectés…

Crédit : Moore’s Law is Dead

La division graphique de l’entreprise aurait communiqué ces diapositives à d’autres divisions d’Intel il y a tout juste un mois environ. L’une d’entre elles liste les cinq références desktop suivantes : Arc A380, Arc A770, Arc A750, Arc A580 et Arc A310. L’un des documents se focalise sur l’Arc A380 ; il indique qu’au moins cinq modèles custom étaient prévus. Or, pour l’instant, seuls deux modèles ont vu le jour, signés Gunnir et ASRock.

Une A380 décidément bien seule

Intel prévoyait un lancement global des SKU 1,2, 3 et 6, soit de toutes les références susmentionnées hormis l’Arc A310, auprès des intégrateurs système, à la fin juillet. À ce stade, les seuls PC pré-construits équipés d’une carte graphique Arc Alchemist se limitent à l’A380.

Pour en finir avec les cartes graphiques Arc Alchemist desktop, il est question d’un évènement « The Arc Experience ». Pas d’inquiétude, vous ne l’avez pas loupé, et Intel n’a fait aucune annonce publique à ce sujet.

Enfin, dans la vidéo de Moore’s Law is Dead, l’auteur évoque aussi l’éventualité d’un rafraîchissement de la gamme Arc Alchemist mobile et, déjà, quelques problèmes avec les GPU Battlemage.