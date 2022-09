ASRock expose sa carte graphique Arc A750 Challenger

À l’occasion de la Tokyo Game Show 2022, ASRock a présenté la première cartes graphique Arc Alchemist A750 custom : l’Arc A750 Challenger. C’est de fait l’une des rares références Alchemist custom, toutes séries confondues. En effet, jusqu’ici, hormis les Arc A380 Gunnir et ASRock, il n’y a pas eu d’autres modèles à notre connaissance.

Crédit : PCWatch Crédit : PCWatch

Pour l’Arc A750, nous l’avions uniquement vue sous sa forme Limited Edition. La carte d’ASRock présentée ici ressemble à une solution de milieu de gamme assez ordinaire, avec un système de refroidissement à double ventilateur. C’est assez difficile à déterminer, mais elle occupe apparemment deux slots.

Une carte graphique disponible « bientôt »

Selon Intel, l’Arc A750 se positionne face à la GeForce RTX 3060 de NVIDIA. Cette assertion ne vaut toutefois que pour les titres DirectX 12 : les cartes Arc Alchemist ont plus de mal avec des API plus anciennes.

En début de mois, Tom Petersen et Ryan Shrout ont annoncé que les Arc A750 et A770 seraient lancées conjointement et « bientôt ». Les deux compères se refusaient malgré tout à donner une date précise. Il n’y a pas eu de nouvelles informations depuis côté calendrier, mais l’entreprise a enfin détaillé sa gamme de cartes graphiques Arc Alchemist desktop. Initialement, le lancement de ces références était programmé au cours de l’été ; saison qui se terminera le 23 septembre prochain. Il reste donc une semaine et un jour à Intel pour tenir parole.