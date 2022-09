L’Arc A750 plus rapide que la RTX 3060 ? Intel persiste et signe

L’Arc A750 est plus rapide qu’une RTX 3060, en tout cas sous DirectX 12. Pour les API plus anciennes, c’est plus compliqué.

Si l’Arc A380 ne nous a pas vraiment convaincu, Intel possède toute de même dans ses cartons deux autres modèles qui semblent bien plus intéressants : les Arc A750 et A770. Le constructeur semble lui-même très confiant puisqu’il continue à présenter son A750 comme plus rapide qu’une GeForce RTX 3060.

Crédit : Intel

Nos confrères de chez PC Gamer ont pu s’entretenir avec Tom Petersen et Ryan Shrout, de l’équipe marketing technique chez Intel, qui leur ont confirmé que les Arc A750 et A770 seraient proposés à un tarif suffisamment compétitif pour tenter les joueurs. Mais ce sont surtout les commentaires concernant les performances de ces deux cartes qui sont intéressants.

16 Go de GDDR6 pour l’Arc A770, mais seulement 8 Go pour l’A750

Des cartes en moyenne plus rapides que la RTX 3060

Basées sur le même chipset G10, les Arc A750 et A770 diffèrent par le nombre de cœurs Xe activés (respectivement 28 cœurs et 32 cœurs Xe). Les deux cartes graphiques offrent donc des performances relativement proches, suffisamment en tout cas pour qu’elles ciblent toutes deux la GeForce RTX 3060 de NVIDIA.

Modèle Arc A770 Arc A750 GPU ACM-G10 ACM-G10 Cœurs Xe 32 28 Cœurs FP32 4096 3584 Fréquence GPU 2,5 GHz À déterminer VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 15,5 Gbit/s À déterminer TBP 225W ? 190W ? MSRP 349-399 dollars 279-349 dollars

Selon Tom Peterson, l’Arc A750 serait « significativement au dessus » de la RTX 3060 dans les jeux DirectX 12, avec des écarts qui bien entendu selon les titres mais qui seraient au delà des +10%. Les performances avec l’API Vulkan seraient du même ordre, les produits d’Intel surpassant en moyenne la RTX 3060.

Le problème des anciennes API graphiques

C’est quand on s’intéresse aux API plus anciennes que cela se complique. En DirectX 11, les Arc A750 et A770 auraient plus de mal à concurrencer la RTX 3060 ; Intel ne le cache d’ailleurs pas et communique même dessus depuis plusieurs semaines. De manière tout à fait franche, Tom Petersen explique ainsi que certains titres sont à leur avantage, d’autres sont plus rapides avec une GeForce, mais en moyenne la RTX 3060 passe devant en DirectX 11. Les titres encore plus anciens sous DirectX 9 poseraient eux aussi des problèmes de performances, les Arc A750A770 utilisant la couche d’émulation DirectX 9 vers DirectX 12.

Ceci étant, la majorité des jeux actuels utilisant l’API DirectX 12 (voire DirectX 11 pour ceux un peu plus anciens qui rencontrent toujours du succès), les Arc A750 et A770 devraient en pratique mener la vie dure à la GeForce RTX 3060. Intel admet toutefois que ces deux cartes graphiques ne sont pas aussi efficaces d’un point de vue énergétique que la RTX 3060 : l’Arc A750 consommerait en effet dans les 190 watts, soit 20 watts de plus que sa concurrente. Reste donc la carte du prix agressif qu’Intel semble totalement prêt à jouer. Rendez-vous dans quelques semaines ?

Source : PC Gamer