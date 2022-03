ASRock présente ses NUC 1200 Box Series armés de processeurs Alder Lake P

ASRock Industrial Iance des NUC 1200 Box Series, les premiers mini-PC munis de processeurs Intel Alder Lake-P. L’entreprise propose trois modèles dotés de puces à 28 W de PBP (Processor Base Power). Nettement plus compacts que le NUC 12 Extreme Dragon Canyon avec leurs dimensions de 110 x 117,5 x 47,85 mm (pour un poids de 1 kg), ces machines UCFF (ultra-compact form factor) n’abritent pas de carte graphique dédiée.

Le NUC Box-1260P embarque un processeur Core i7-1260P (4 P-cores et 8 E-cores, iGPU Iris Xe avec 96 unités d’exécution) ; le NUC Box-1240P un Core i5-1240P (4 P-cores et 8 E-cores, iGPU Iris Xe avec 80 unités d’exécution) ; enfin, le NUC Box-1220P un Core i3-1220P (2 P-cores et 8 E-cores, iGPU Intel UHD avec 64 unités d’exécution).

Mémoire, stockage et connectivité

Ces NUC 1200 BOX Series permettent d’associer les processeurs à 64 Go de DDR4-3200 (deux slots SO-DIMM) au maximum. En matière de stockage, ils acceptent un SSD M.2-22(42/60/80) en PCIe 4.0 x4 ainsi qu’un dispositif 2,5 pouces branché en SATA III.

Concernant les options de connectivité sans-fil, les NUC 1200 d’ASRock prennent en charge le Wi-Fi 6E 802.11ax et le Bluetooth 5.2. La connectique inclut une paire de ports 2,5 GbE, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, quatre ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, quatre sorties d’affichage (un DisplayPort 1.4a, deux USB Type-C, et un HDMI 2.0), et le jack audio.

Cartes mères NUC 1200

Outre les mini-PC, ASRock propose des cartes mères NUC 1200 susceptibles d’être intégrées à des châssis personnalisés. Les référence sont les NUC-1265UE / NUC-1245UE / NUC-1215UE / NUC-1255U / NUC-1235U / NUC-1215U / NUC-7305.

Comme à son habitude, l’entreprise ne précise pas les prix de vente ; ils dépendent naturellement des configurations choisies ainsi que des quantités commandées.