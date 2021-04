Atomic Heart se montre via une vidéo de gameplay d’une vingtaine de minutes

La première évocation d’Atomic Heart sur le site remonte à l’été 2018 ; à l’époque, le jeu s’illustrait via une impressionnante démo RTX. Les mois ont passé, parsemés de bandes-annonces et séquences de gameplay, mais Atomic Heart se fait toujours attendre. Nous avons un nouvel aperçu de ce titre développé par Mundfish grâce à l’extrait d’une vingtaine de minutes ci-dessous, partagé par GameCross. Y apparaissent plusieurs environnements inédits, notamment des passages en extérieur.

Les développeurs définissent Atomic Heart comme « un jeu d’action/de rôle en monde ouvert, dont les événements se déroulent dans un univers alternatif à l’apogée de l’Union soviétique. Vous êtes P-3, un agent spécial du KGB, qui enquête sur un événement catastrophique survenu dans l’installation №3826 ».

The Beast refroidit passivement un Ryzen 7 3800XT et une GeForce RTX 3080 lors d’une session de Flight Simulator

Quelles cartes graphiques pour le ray tracing ?

Ce FPS tourne sous Unreal Engine 4 ; il bénéficie d’effets RTX et du DLSS. À ce titre, NVIDIA propose une démo technique du soft en téléchargement.

Pour l’instant, les configurations préconisées pour profiter du ray tracing ne sont pas connues. La page Steam d’Atomic Heart mentionne une configuration minimale à base de processeurs Intel Core i5-2500K à 3,3 GHz ou AMD FX 6300 à 3,5 GHz et de cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) associés à 6 Go de RAM. Pas de trace de GeForce RTX dans la configuration recommandée, qui se borne aux GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go).

Atomic Heart doit débarquer sur PC et consoles à une date toujours incertaine ; théoriquement, courant 2021.