Ce prochain processeur AMD se dévoile en benchmark, c’est très prometteur

AMD continue de renforcer sa gamme de processeurs mobiles avec l’apparition du Ryzen AI 7 350, basé sur l’architecture Zen 5. Destiné au segment des ordinateurs portables abordables, cet APU combine puissance de calcul et graphiques intégrés performants pour un budget modéré. Un récent benchmark sur PassMark révèle ses spécifications et offre un premier aperçu de ses performances.

Un processeur pour les PC portables pas chers

Dans la foulée de l’annonce d’un Ryzen 5 9600, AMD annonce un nouveau processeur pour PC portable. Le Ryzen AI 7 350 est un processeur 8 cœurs et 16 threads, utilisant une combinaison de 4 cœurs Zen 5 et 4 cœurs Zen 5c. Il est équipé de graphiques intégrés Radeon 860M et prend en charge une mémoire LPDDR5X-8000. Selon les données issues du benchmark, le processeur dispose d’une fréquence de base de 2,0 GHz et peut atteindre 5,0 GHz en mode boost.

Cet APU se distingue par une plage de consommation énergétique comprise entre 15 et 45 watts, similaire à celle des générations précédentes. Son positionnement en fait une alternative pour les utilisateurs recherchant une solution équilibrée entre performances et coût, notamment dans des ordinateurs portables sous la barre des 1000 dollars.

Premiers résultats de benchmarks

Le benchmark PassMark attribue au Ryzen AI 7 350 un score de 3919 points en test monocœur, ce qui représente une amélioration de 3,6 % par rapport au Ryzen 7 8845HS basé sur l’architecture Zen 4. Cependant, le Ryzen AI 7 350 reste en retrait dans les performances multicœurs face à son prédécesseur. Ces résultats préliminaires devraient être confirmés par des tests supplémentaires pour mieux évaluer son potentiel.

Concernant les performances graphiques, aucune donnée précise n’est encore disponible. Néanmoins, il est probable que les capacités graphiques de la Radeon 860M se situent au niveau de la Radeon 780M de la génération précédente. Cette estimation s’appuie sur la présence de GPU Radeon 880M et 890M plus puissants dans les modèles premium de la gamme Strix Point.

Idéal pour les gamers au budget serré

Le Ryzen AI 7 350 est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, tels que les joueurs, tout en restant accessible. Il vise à concurrencer indirectement les APU haut de gamme comme ceux de la série Strix Point, qui sont destinés aux ordinateurs portables premium.

Des rumeurs évoquent également une version plus modeste de cet APU, équipée de 6 cœurs et 12 threads, qui a été repérée sur Geekbench. Ce modèle pourrait offrir une autre option pour les configurations plus accessibles.

Date de lancement

Le Ryzen AI 7 350 devrait être intégré à des ordinateurs portables abordables, comme ceux de la gamme Asus Vivobook, qui devraient être disponibles peu après le lancement officiel de la série Krackan Point. Cette nouvelle gamme pourrait redéfinir le segment des ordinateurs portables économiques en offrant des performances solides à un prix compétitif.