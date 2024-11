Apple pourrait lancer un nouvel accessoire inédit pour la sécurité de votre maison connectée

Apple pourrait bientôt lancer un nouveau produit sur le marché de la maison connectée, avec le lancement de sa propre caméra de sécurité. Cette stratégie s’inscrit dans une démarche de l’entreprise, qui cherche à offrir une expérience plus native et intégrée à ses utilisateurs en réduisant sa dépendance vis-à-vis des accessoires tiers. Après d’être introduit chez vous avec le HomePod et l’Apple TV, Apple semblerait vouloir s’y installer définitivement avec une caméra de surveillance connectée.

Une maison connectée avec Apple, mais sans les autres

On connaît Apple pour le souci que la marque se fait de la confidentialité des données de ses utilisateurs. En se concentrant de plus en plus sur le développement de ses propres accessoires connectés, Apple confirme son ambition de créer un environnement où tous les appareils interagissent entre eux. Selon Mark Gurman, analyste de Bloomberg, Apple développerait une nouvelle gamme de produits pour la maison, avec en premier lieu, cette caméra de sécurité, conçue pour intégrer l’écosystème Apple en toute harmonie.

Un concept de HomePod avec écran qui pourrait aussi voir le jour.

La caméra connectée d’Apple pourrait offrir des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale et des alertes intelligentes, grâce à des connexions sans fil, mais également l’intégration de Siri et d’Apple Intelligence. De plus, le très célèbre analyste Ming-Chi Kuo, indique qu’Apple envisagerait de développer une caméra “multi-usage” d’ici 2026. Celle-ci pourrait servir à la fois de caméra pour surveiller son bébé (baby-phone), mais également de caméra de sécurité.

Le marché de la caméra connectée en plein boom

Avec cette nouvelle caméra connectée, Apple espère séduire des millions d’utilisateurs en proposant un produit innovant, sécurisé, mais surtout au look soigné et parfait, comme le constructeur sait le faire. Ce que l’on peut dire, c’est qu’il est grand temps de s’y mettre. Alors qu’Amazon et Google dominent le marché des accessoires connectés, Apple mise sur la fidélité de sa clientèle et son image de marque, réputée pour son engagement envers la sécurité et la confidentialité des données.

En parallèle, Apple serait en train de préparer le lancement de son propre hub domestique, un écran intelligent similaire à l’iPad, qui pourrait être commercialisé dès mars 2025. Ce hub servirait de centre de contrôle pour les différents appareils connectés d’Apple, permettant une gestion centralisée et une interaction simplifiée entre les accessoires.