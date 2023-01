Notre Top 3 des meilleurs Joysticks pour le simulation

Au travers de ce rapide préambule, nous avons posé les bases de la problématique très particulière du joystick de stimulation. En effet, selon que l’on parte sur du pilotage civil ou militaire, les choses sont radicalement différentes et nous ne parlons même pas de prendre en main un hélicoptère voire un vaisseau spatial.

Quand on pense « contrôleur de jeu », on pense aux gamepads popularisés par les consoles. On peut ensuite avoir à l’esprit les volants sans lesquels les amateurs n’envisagent pas la moindre course automobile, mais ce n’est que dans un troisième temps que, certains joueurs, vont évoquer les joysticks à proprement parler. De fait, face à cet engouement restreint, les grands noms du périphérique gaming ne se bousculent pas. Logitech dispose bien de quelques produits, mais la plupart sont tous issus du rachat de Saitek et, à côté de marques plus confidentielles, seuls Thrustmaster et Turtle Beach se penchent sur la question.

Notre sélection des meilleurs joysticks de simulation

Logitech G Extreme 3D Pro Le plus accessible

On aime Nombreuses fonctionnalités, dont une manette des gaz

Prise en main réussie

Installation simple et efficace On n’aime pas Précision parfois discutable

Faible course de la manette des gaz

Inclinaison du stick vers l'avant

Disposition pour droitiers

Au catalogue Logitech depuis plus de quinze ans, l’Extreme 3D Pro a connu plusieurs versions qui n’ont pas fondamentalement changé la donne. Cette longévité, le joystick la doit à son positionnement tarifaire, mais aussi à la réputation de la marque. Hélas, on ne peut pas dire qu’il représente aujourd’hui un choix judicieux. Des modèles concurrents font à tout point de vue mieux que lui pour un tarif pas si éloigné. Certes, il est parfaitement reconnu par Windows ainsi que tous les jeux du moment. Re-certes, sa prise en main est agréable et ses boutons répondent bien. L’Extreme 3D Pro souffre d’un vrai problème de précision par rapport au T.16000M de Thrustmaster et la course de la manette des gaz en trop faible. Enfin, certains joueurs regretteront l’inclinaison du stick vers l’avant ainsi que sa configuration pour droitiers, mais il reste un produit « premier prix » à considérer.

Thrustmaster T16000M FCS Un petit prix très modulaire

62.31€ Voir l’offre

69.81€ Voir l’offre On aime Prise en main très bien pensée

Joystick parfaitement ambidextre

Très bon compromis précision / prix

Stabilité plus que correcte

Plusieurs modules additionnels disponibles On n’aime pas Manque quelques fonctionnalités, ajoutées par les modules

Plusieurs boutons peu accessibles

Câble USB un peu court

Déjà relativement ancien, le T16000M a su évoluer avec les années afin de se faire plus précis et plus pratique. À sa sortie, il n’était pas le plus accessible des produits Thrustmaster, mais son tarif n’a cessé de baisser au point d’en faire aujourd’hui un modèle très accessible. Bien sûr, le T16000M a des défauts et la position d’un groupe de boutons n’est pas idéale, mais il compense largement par sa fermeté, son côté ambidextre et stabilité plus que satisfaisante. L’ensemble répond au doigt et à l’œil aux sollicitations du joueur et on ne ressent pour ainsi dire aucune fatigue même après plusieurs heures de jeu. Enfin, Thrustmaster commercialise plusieurs accessoires afin de lui adjoindre une manette des gaz ou un palonnier pour parvenir à un kit complet sans (trop) casser sa tirelire.

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Le meilleur rapport qualité-prix

49.99€ Voir l’offre

58.94€ Voir l’offre

122.62€ Voir l’offre

138.91€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre On aime Difficile de faire meilleur rapport qualité/prix

Conception ambidextre bien pratique

Très nombreuses fonctionnalités et modules additionnels

Manche précis et ensemble bien stable On n’aime pas Symétrie qui rend certains boutons peu accessibles

Manette des gaz qui gagneraient à être améliorée

Boîtier « tout plastique » qui fait un peu cheap

Retour au centre du manche un peu brutal

Faisant suite au T16000M FCS, le TCA Sidestick Airbus est le portage « civil » de ce stick bon marché. Avec la gamme TCA, Thrustmaster cherche à remplir le même objectif et offrir un stick de qualité pour « pas cher » à un monde de la simulation civile qui en manque cruellement. Bien sûr, le fabricant français surfe sur la vague Flight Simulator accompagnant la sortie du dernier jeu de Microsoft et c’est pour cela que le produit est à l’image des instruments de vol Airbus. Il y a toutefois un net regret : le côté « tout plastique » ne rend pas justice aux avions du consortium européen. Pour rester sous la barre des 70 euros, Thrusmaster n’avait toutefois pas le choix et il a préféré investir dans l’électronique de son produit. Bien lui en a pris puisque nous bénéficions d’un modèle très précis, avec d’innombrables commandes pour intégrer un maximum de fonctions au manche. Manque qui profite de son côté d’un certain confort alors que l’ensemble est assez stable et profite, pour ne rien gâcher, d’une conception symétrique qui permet de contenter droitiers et gauchers. Revers de la médaille : quelques boutons ne sont pas très accessibles. On ne peut pas tout avoir !

Turtle Beach VelocityOne FlightStick Le tout-en-un très pratique

129.99€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

169.4€ Voir l’offre On aime Joystick parfaitement ambidextre doté de plein de fonctionnalités

27 boutons, 8 axes (dont 2 manettes des gaz), 2 molettes, 1 zone tactile…

Compatible PC et Xbox One / Series X|S

Configuration simple et accessible, LED ajustables

Manche précis et confortable On n’aime pas Base trop légère (820 grammes)

Manche un peu mou

Palonnier qui pourrait avoir plus d’amplitude

En dehors de quelques gamepads, la société américaine n’est guère connue pour ses contrôleurs de jeu. Pourtant, avec la gamme VelocityOne, elle se permet de concurrencer des constructeurs bien implantés en visant plutôt l’entrée/milieu de gamme. Ainsi, le FlightStick est un produit qui impressionne par le nombre de ses fonctionnalités alors qu’il est commercialisé à moins de 130 euros. On dispose effectivement de 8 axes grâce au manche, au mini-stick et à la présence de 2 manettes des gaz. Pas moins de 27 boutons programmables sont disposés un peu partout et Turtle Beach surprend son monde en intégrant une zone tactile pour émuler la souris et un écran OLED pour ajuster les réglages sans qu’il soit nécessaire de passer par le PC ou la Xbox. Le VelocityOne FlightStick est très agréable à utiliser malgré une base un peu légère et un manche peut-être un peu mou. Pour le reste, c’est une pure merveille qui permet de profiter des simulations les plus complètes – Digital Combat Simulator, Elite Dangerous, Flight Simulator – sans avoir à trop utiliser le clavier.

Logitech G X56 HOTAS Du sérieux pour pilote de chasse

241.65€ Voir l’offre

246.95€ Voir l’offre On aime Grande précision du joystick

Innombrables boutons et fonctionnalités

Réglage de la fermeté du stick / des gaz

Double manette des gaz On n’aime pas Certains chapeaux chinois sont peu exploitables

Inconfortable pour les petites mains

Trop léger pour une stabilité parfaite

Modèle onéreux, le X56 HOTAS tente de justifier son prix en repensant les X52 et X52 Pro. Il vient ainsi se positionner juste derrière le haut de gamme de chez Thrustmaster, le Warthog. Il fait évoluer la formule de Logitech par le haut et intègre à peu près tout ce que l’on peut imaginer en termes de réglages, boutons, options, switchs… Revers de la médaille : comptez 90 minutes pour tout configurer. Logitech permet d’ajuster la fermeté du stick via quatre ressorts interchangeables, mais oublie les petites mains en supprimant le réglage du repose-main ! Autre problème majeur, les chapeaux chinois présents un peu partout ne respirent pas la qualité et sont trop proches les uns des autres. Plus riche et plus complet que ses petits frères, le X56 est aussi plus précis. Hélas, il ne semble pas avoir bénéficié de la même attention à tous les niveaux. Il ne s’agit évidemment pas d’un mauvais produit, au contraire, mais son prix nous semble peut-être un peu élevé au regard de la prestation.

Thrustmaster HOTAS Warthog Le nec plus ultra de la simu militaire

234.52€ Voir l’offre

272.98€ Voir l’offre

277.99€ Voir l’offre

441.98€ Voir l’offre

486.86€ Voir l’offre On aime Sensations, réalisme incroyables

Qualité du logiciel (TARGET) fourni

Stabilité, précision remarquables

Produit conçu pour durer (très) longtemps On n’aime pas Configuration un peu fastidieuse

Quelques commandes un peu « dures »

Pas de palonnier sur le stick

La qualité, ça se paie !

Figure de proue de la gamme Thrustmaster, le Warthog est calqué sur les instruments du Fairchild A-10. Le résultat impressionne par sa finition. Le métal est omniprésent et l’usage ne dément pas la bonne première impression : le Warthog est construit pour durer. Le poids du périphérique est important (plus de 6 kg), mais cela lui assure une stabilité sans faille. Pour ne rien gâcher, la prise en main est excellente et à côté des 22 boutons, on trouve 5 chapeaux chinois ainsi que 3 molettes que l’on peut programmer à sa guise. Revers de la médaille, la configuration est fastidieuse pour les néophytes. Notons que par souci de réalisme, Thrustmaster ne propose aucune fonction palonnier à son stick. Le fabricant compense par une double manette des gaz et une précision absolument parfaite de tous les éléments. En définitive, malgré son prix stratosphérique, le Warthog est LE meilleur compagnon de nos simulations de vol.

Logitech G Flight Yoke System Ca devient sérieux

127.99€ Voir l’offre

133.99€ Voir l’offre On aime Installation simple et efficace

Commandes de vol complètes, précision très correcte

Kit robuste et malgré tout très confortable

Innombrables modules en option On n’aime pas Conception un peu cheap, le produit fait un peu « jouet »

L’ajout d’un palonnier vient gonfler la note et ne parlons pas des modules associés

Si vous suivez depuis quelques temps le monde de la simulation de vol, ce Flight Yoke System vous dit forcément quelque chose. C’est qu’avant d’être présenté sous la marque Logitech G, il faisait partie du catalogue Saitek, avant que le fabricant ne soit absorbé par la société suisse qui a décidé de garder plusieurs produits intéressants et c’est vrai que cette solution de vol à « moindre coût » mérite que l’on se penche sur son cas. Au premier coup d’œil pourtant, c’est un peu comme le TCA Sidestick Airbus, en moins « grave » : le boîtier fait un peu « cheap ». Les plastiques ne sont pas les plus nobles et la légèreté du produit ne fait pas très sérieux. Pour autant, ce poids contenu est un atout pour la fixation comme le transport du kit. Il s’installe d’ailleurs très facilement et si on apprécie d’avoir dans le même bundle un yoke et son bloc manettes des gaz, on apprécie encore plus qu’ils soient dissociés : cela prend un peu plus de place, mais permet de les placer très précisément. Cela ajoute logiquement au confort et à la précision d’un produit qui s’avère très efficace à ce niveau. De plus, les commandes sont nombreuses et Logitech a reconduit la multitude de modules imaginés par Saitek pour concevoir un cockpit toujours plus réaliste. Comme souvent dans ce genre de cas, cela vient hélas sévèrement gonfler la note d’un produit, de base, plutôt bon marché.

Turtle Beach VelocityOne Flight Du costaud, plutôt compact

376.48€ Voir l’offre

379.99€ Voir l’offre On aime Kit complet (yoke + bloc manettes des gaz) et plutôt compact

Des fonctions en pagaille, compatible PC et Xbox

Système de fixation pratique et installation très simple

Écran LCD un peu gadget, mais on en trouve l’utilité On n’aime pas Retour au centre un peu « mou »

Axes des manettes de gaz trop souples

Sensibilité de yoke à ajuster d’entrée

Chez Thrustmaster, on privilégie le côté modulaire du TCA Sidestick Airbus afin de proposer un produit, de base, très accessible et des fonctionnalités que l’on ajoute en fonction des besoins et du budget. Chez Turtle Beach, la philosophie est un peu différente. D’emblée, on voit que le VelocityOne Flight n’est pas un stick, mais un yoke (joug en bon français) ce qui forcément change déjà pas mal les choses. Mais c’est surtout que le Turtle Beach est un produit quasi complet, il faut juste envisager un palonnier pour disposer d’une solution totale. En effet, le VelocityOne Flight intègre bien sûr le manche, mais aussi un bloc manettes des gaz constitué de quatre leviers, de trois « poussoirs » et d’une roue de trim ainsi que de dix boutons. Sachant que le yoke dispose lui aussi de plusieurs commandes (chapeaux chinois, mini-stick, boutons…) et vous comprendrez vite que l’on peut associer quantités de fonctions de vol au produit Turtle Beach : on peut presque se passer du clavier. Pour ne rien gâcher, la fixation est remarquable et le confort général excellent. À plus ou moins 380 euros, la bête n’est pas donnée, mais elle les vaut largement.

Thrustmaster TCA Yoke Boeing Edition L'alternative qui a de l'allure

388.96€ Voir l’offre

430.33€ Voir l’offre On aime Yoke très réaliste et confortable avec système Pendul_R

De très nombreuses commandes aisément accessibles

Possibilité d’ajuster la tension des contrôles

Mini-sticks pratiques, jack audio 3,5 mm, support pour tablette On n’aime pas Boîtier « plastique » qui fait encore un peu cheap

Commandes des gaz du yoke un peu limitées : besoin d’un ou plusieurs quadrants

Coût élevé d’une solution complète

Si le TCA Sidestick Airbus a été conçu dans l’idée de proposer un « petit budget » pour accompagner la sortie de Flight Simulator, son succès a donné des idées nouvelles à son fabricant, Thrustmaster. Le Français a cette fois planché avec Boeing de sorte qu’il soit possible de commercialiser un yoke très réaliste à l’image des commandes de vol d’un Boeing 747. Pour ce faire, le yoke intègre un système dit « suspendu » qui garantit une immersion à peine croyable à tous les amateurs. La précision et la réactivité ne sont évidemment guère plus critiquables alors que les nombreuses commandes offrent un certain confort. On regrette tout de même que les deux petites commandes des gaz soient si limitées : elles obligent presque à investir dans un ou plusieurs quadrants. Cela dit, pour bénéficier d’un cockpit proche de celui d’un 747, ce double achat est obligatoire. On profite alors d’un ensemble extrêmement complet et d’une remarquable cohérence. Hélas, le kit dans son intégralité, avec un palonnier en plus donc, peut dépasser les 800 euros, mais on n’a rien sans rien dit le proverbe.

Comment choisir son joystick de simulation ?

Du joystick et de ses boutons

Autrefois dénommé manche à balais, le joystick est la pièce maîtresse. Il n’est plus aujourd’hui question de simples « manches » justement tant les fonctionnalités et les options se sont enrichies. Un joystick doit donc d’abord permettre de manipuler son appareil au travers de deux axes, X et Y. Certains modèles s’accompagnent toutefois d’un troisième axe – Z – que l’on exploite en faisant tourner le joystick sur lui-même avec son poignet. Lorsqu’elle est présente, cette fonction permet de compenser l’absence d’un véritable palonnier. Notons enfin que certains modèles permettent de jouer sur la fermeté des mouvements du stick : une option aussi rare qu’elle est pratique pour faire varier le ressenti du joueur.

Tous les joysticks actuellement sur le marché disposent évidemment d’une gâchette pour faire feu sur nos ennemis, mais certains ajoutent quantité de boutons supplémentaires. Dans certains cas, une seconde gâchette est même présente, des boutons sont ajoutés sur la partie supérieure du manche, le long de son corps ou sur la base du joystick. Leur position – en face des doigts par exemple – aura évidemment son importance, mais également leur souplesse, leur fermeté. Dans certains cas, il peut également y avoir une fonction dite « autofire » ou tir automatique. Dans ce cas, la pression continue du bouton permet de tirer sans interruption.

Au-delà de cela, la question des boutons programmables a son importance. Bien sûr, le jeu envisagé permet le plus souvent d’attribuer des fonctions précises à tel ou tel boutons, commande. Certains constructeurs – c’est notamment le cas chez Logitech et Thrustmaster – proposent des logiciels pour aller plus loin. Ils favorisent la création de véritables profils utilisateurs qui sont autant de moyens de personnaliser complètement le fonctionnement du joystick. Profils qui peuvent ensuite être rappelés par le joueur en fonction de ses besoins, des jeux pratiqués.

Mini-joystick et chapeau chinois

Un joystick ne se limite pas aux fonctions basiques évoquées ci-dessus et peut intégrer des molettes ou sliders complémentaires ainsi que ce que l’on a coutume d’appeler des « chapeaux chinois ». Ce dernier élément n’est pas une nouveauté puisque des modèles de joysticks des années 80 en proposaient déjà de manière récurrente afin de contrôler les différentes vues d’un Flight Simulator par exemple. Alors placé sur la partie supérieure de notre manche, le mini-joystick arborait une forme conique qui n’était pas sans rappeler les chapeaux de coolie chinois… d’où le terme anglais consacré – coolie hat – et sa traduction française littérale de chapeau chinois.

Un tel accessoire est aujourd’hui indispensable tant il peut remplir des fonctions variées. Bien sûr, dans la plupart des cas, il s’agit toujours de contrôler les différentes vues offertes par jeu : caméra externe, vue arrière ou même tour du cockpit sur 360°. Ce n’est toutefois pas la seule fonction du chapeau chinois qui peut aussi servir à naviguer à travers les menus ou à actionner de multiples commandes d’armement par exemple. Pour cette raison, il n’est pas idiot de se tourner vers un joystick qui n’intègre pas un, mais deux ou trois de ces chapeaux chinois.

Retour de force et vibrations

Il y eu un temps où tous les joysticks haut de gamme se prévalaient de fonctions type « retour de force ». À minima, ce genre de périphériques devait au moins proposer des vibrations pour être dans le coup. L’objectif était alors d’offrir ce que les anglophones appellent un feedback, autrement dit un retour d’informations. Les tremblements du joystick correspondaient à des actions du joueur et devaient par exemple signifier que l’on venait de se faire toucher ou que des turbulences rendaient les manœuvres plus délicates.

Aujourd’hui, le retour de force est complètement tombé en désuétude… au moins sur les joysticks de simulation aérienne. En plus d’entraîner un surcoût non négligeable pour les fabricants, cette fonctionnalité n’a jamais convaincu les habitués de ces simulations. De fait, toutes les solutions haut-de-gamme ne disposent d’aucune fonction de ce type et sur l’ensemble des produits que nous avons testés, seuls quelques-uns intègrent encore des vibrations, de toute façon pas très convaincantes / utiles.

Molette ou véritable manette des gaz ?

Nous l’avons dit, certains joysticks intègrent une petite molette sur la base du périphérique ou ce que l’on peut appeler un slider. L’idée est ici de permettre de gérer certaines fonctions comme l’accélération ou la décélération, sans avoir à passer par des boutons ou des touches du clavier. Les sensations sont bien meilleures, le confort plus important, même dans le cas des molettes les moins pratiques. En revanche, certains constructeurs vont beaucoup plus loin en intégrant une véritable manette des gaz.

Pour réduire un peu les coûts, certains intègrent cette manette au corps du joystick quand d’autres préfèrent proposer un second boîtier que l’on relie au joystick et que l’on place presque à sa guise. Vous vous en doutez, cette seconde solution est à privilégier même si elle fait augmenter le prix du périphérique. Un second module décuple l’immersion en donnant au joueur l’impression d’entrer encore un peu plus dans le cockpit. Notons également que la précision est souvent meilleure et que certains constructeurs en profitent pour intégrer une double manette des gaz : c’est le cas de Logitech et Thrustmaster sur leurs modèles les plus haut de gamme.

Enfin, il nous faut signaler que la présence d’une véritable manette des gaz implique de manipuler le joystick à deux mains. Dans ces conditions, il n’est plus guère question d’utiliser le clavier pour compléter les commandes. Les fabricants de joysticks ont donc logiquement intégré quantité d’autres boutons, switchs et autres chapeaux chinois que l’on peut évidemment personnaliser.

Un palonnier ? Késako ?

Encore un gros mot serait-on tenté de dire ! Non, le palonnier constitue simplement l’ultime raffinement dès lors que l’on parle de simulation de vol ou de simulation spatiale. Là encore pour réduire les coûts, les fabricants de joysticks ont pris l’habitude de proposer une fonction de rotation du manche sur lui-même. Il s’agit ici de proposer un troisième axe de déplacement, par exemple pour modifier la gouverne de votre appareil. Dans les faits, cela fonctionne plutôt bien même s’il faut parfois jouer les contorsionnistes du poignet lors des phases de jeu les plus intenses.

Afin d’apporter encore un surcroît d’immersion, des constructeurs tels que Logitech et Thrustmaster proposent d’aller plus loin en commercialisant de véritables palonniers dotés de deux pédales. L’apport est bien réel et une fois que l’on y a goûté, il faut se faire violence pour revenir à un mode de contrôle « classique ». Il nous faut toutefois reconnaître qu’un tel accessoire peut doubler voire tripler le coût de base du joystick. De fait et même si ça nous fait mal de l’admettre, l’investissement est difficile à justifier… mais le choix vous appartient, bien sûr !