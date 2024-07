Core Ultra 200 et 300 : le nombre de modèles exploserait, indigestion en vue !

©Intel

Intel est en train de préparer plusieurs familles de processeurs simultanément. Si la 14ème génération a pris la forme d’un refresh des Raptor Lake en octobre 2023, la 15ème sera celle des Core Ultra 200, ou Arrow Lake, et la 16ème adoptera le nom de Panther Lake (ou Core Ultra 300).

Pour l’instant, les CPU les plus proches d’être commercialisés sont les Arrow Lake, le segment desktop devant être lancé en octobre. Ensuite, les processeurs mobiles suivront mais pas avant 2025. Conjointement, les puces Lunar Lake pour PC Copilot+ seraient prévues pour le troisième trimestre de cette année.

Pour ce qui est de la génération des Core Ultra 300, il va donc falloir être patient, une fenêtre de sortie très vague, en 2025, étant possible. En attendant, il est néanmoins possible de recueillir des informations sur ces processeurs, notamment les segments desktop des Arrow et Panther Lake, leur configuration ayant apparemment fuité.

Pour ce qui est des Core Ultra 200, cela permet d’entrevoir le nombre de processeurs potentiels en plus de la configuration de leur die. Idem pour les Panther Lake qui laissent approcher trois de leurs configurations tout en offrant un plan détaillé de la puce. Le catalogue d’Intel s’annonce très conséquent, presque trop.

Panther Lake



PTL-U 4+0+4+4Xe 15W

PTL-H 4+8+4+12Xe 25W

PTL-H 4+8+4+4Xe 25W



PTL-H 12Xe pictured.

Dies 4, 1, and 5 correspond to Compute, PCD, and Graphics (Xe3) respectively.

Other two dies are passive. pic.twitter.com/iiZh5fYDMG — Jaykihn (@jaykihn0) July 15, 2024

La configuration des Arrow Lake trop nombreuses ?

Pour commencer, les processeurs Arrow Lake-S seraient 18 et offriraient jusqu’à 8 P-Core (Lion Cove) et 16 E-Core (Skymont). Deux configurations principales des dies seraient disponibles, l’une en 8+16 “B0” et une autre en 6+8 “C0”. De plus, 4 cœurs Xe2 Battlemage seront présents sur l’iGPU.

L’ensemble des SKU de cette gamme devrait être dérivé de ces deux dies. La B0 devrait alimenter les processeurs Core Ultra 9 et Ultra 7 haut de gamme. Il serait possible de les retrouver dans des variantes K, non K et T de 125W, 65W et 35W respectivement.

Les Core Ultra 9 seront configurés en 8+16 alors que les Core Ultra 7 utiliseraient le même die B0 mais seraient en 8+12. Ces derniers devraient proposer des versions F sans les cœurs de l’iGPU.

Les CPU Core Ultra 5 et leur configuration seraient dérivés des dies B0 et C0, avec des variantes incluant ou excluant les cœurs Xe. Les processeurs 125W utiliseraient le die B0 en 6+8 (+4Xe) et disposeraient également d’une variante F.

La gamme la plus complète sera probablement la 65W puisque quatre configurations auraient fuité : 6+8 (+4Xe), 6+8 (+3Xe), 6+8, 6+4 et 6+4 (+2Xe Cores). Les CPU 35W seraient similaires mais en configuration C0 et sans la variante 6+8 sans cœur iGPU

Arrow Lake-S 125W (K) 65W 35W (T) Core Ultra 9 8+16+4Xe B0 Core Ultra 7 8+12+4Xe B0 8+12 B0 Core Ultra 5 6+8+4Xe B0 6+8+4Xe C0 – 6+8+3Xe C0 6+8 B0 6+4 B0/C0 – – 6+4+2Xe B0/C0 6+4+2Xe C0

Quid des Panther Lake ?

Les processeurs Panther Lake quant à eux disposeraient de cinq dies mais deux d’entre elles seront désactivées. Ces Intel Core de 16ème génération offriraient jusqu’à 16 cœurs CPU ainsi que 12 cœurs iGPU Xe3 “Celestial”. Ils devraient être produits sur le nœud de gravure 18A d’Intel afin de maximiser l’efficacité et les performances.

La configuration des Panther Lake-H serait de 4 P-Core Cougar Cove, de 8 E-Core Darkmont et de 4 LP-E Core supplémentaires. Deux options d’architecture iGPU seraient disponibles, une avec 12 cœurs et une avec 4 cœurs seulement. Le TDP de ces puces serait compris entre 25W (PL1) et 45W (PL2).

©Jaykihn via X

D’autres modèles, les Panther Lake-U, conçus pour le segment mobile, seraient configurés avec 4 P-Core et 4 cœurs LP-E. Leur iGPU fournirait également 4 cœurs Xe3. Logiquement plus faible, leur PL1 serait de 15W tandis que le PL2 serait compris entre 28 et 30W.

C’est à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur cette future génération de processeurs pour le moment. À part leur date de sortie éventuelle, Intel n’a pas partagé d’autres informations à leur sujet. En revanche, la conférence Innovation de l’entreprise en septembre devrait être l’occasion pour elle de s’étendre un peu à leur sujet.

Quoi qu’il en soit, entre les configurations des Core Ultra 200 et 300, il semblerait qu’Intel souhaite diversifier à l’extrême son catalogue. Malheureusement, conjointement au changement de nomenclature soudain de la dernière génération, l’entreprise prend le risque de perdre ses consommateurs en route. Une offre trop compliquée pourrait en effet décourager des acheteurs potentiels.

Panther Lake-H

(28 cœurs) Panther Lake-H

(20 cœurs) Panther Lake-U P-Cores (Cougar Cove) 4 E-Cores (Darkmont ?) 8 – LP-E Cores (Skymont ?) 4 Xe3 Cores (Celestial) 12 4 TDP PL1 25W 15W TDP PL2 45W 28-30W?

