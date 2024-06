Pas de Core Ultra 200 mobiles avant 2025, Intel en difficulté ?

©Intel

Que ce soit les Lunar Lake ou les Arrow Lake, Intel mise sur l’efficacité énergétique pour cette nouvelle génération de processeurs, l’adoption des nouveaux P-Core “Lion Cove” et E-Core “Skymont” allant dans ce sens.

Les premiers seront des APU mobiles destinés à concurrencer le Snapdragon X Elite de Qualcomm et les Ryzen AI 300 d’AMD dans le domaine de l’IA. En effet, le NPU de 48 TOPS des Core Ultra 200V devrait l’aider à gérer l’intelligence artificielle sans trop de problèmes.

Les Arrow Lake, eux, représentent une famille de processeur plus “classique” et seraient destinés aux segments desktop (les modèles S et K) et mobiles (les modèles H, HX et U). Les Core Ultra 200 devraient apporter un gain de performance non négligeable, la fréquence des early samples étant déjà plus élevée que celle des Raptor Lake Refresh actuels.

Alors que la concurrence a déjà commercialisé ses CPU ou ne va pas tarder à le faire, la date de sortie des deux familles d’Intel était encore inconnue. Grâce à une fuite provenant de X (anciennement Twitter), il est possible de connaître la fenêtre de lancement des Core Ultra 200 et 200V.

Lunar Lake-V: September 17~24th

Intel Innovation: September 24~25th

Arrow Lake-S, K SKUs and Z890: October

ARL-S, non-K and B860/H810: CES 2025https://t.co/WIumAo5mR0 — 포시포시 (@harukaze5719) June 24, 2024

Les Lunar Lake-V sortiront trop tard ?

Pour commencer, les Lunar Lake-V seraient prévus pour septembre, entre le 17 et le 25. Ce n’est pas très étonnant sachant que ces CPU doivent entrer dans la composition de PC Copilot+. D’autant plus que Microsoft réserve les fonctionnalités IA de Windows 11 24H2 aux ordinateurs équipés Snapdragon X jusqu’en septembre ou octobre.

Une sortie simultanée des CPU et de la mise à jour semblerait être un choix judicieux de la part d’Intel. Cependant, les CPU d’AMD, les Ryzen AI 300 prévus pour le 15 juillet, seront implanté depuis quelque temps déjà ce qui pourrait mettre Intel dans une position délicate.

De plus, si la gravure en 3 nm de ces CPU mobiles devrait garantir leur efficacité énergétique, il faut espérer qu’ils puissent rivaliser avec les Snapdragon de Qualcomm. Ce dernier étant particulièrement performant en la matière selon les premiers retours.

Lunar Lake Ryzen 9 AI HX 370 Ryzen 9 AI 365 Architecture CPU Hybrid Zen 5 / Zen 5C Zen 5 / Zen 5C P-Core 4 x Lion Cove 4 x Zen 5 4 x Zen 5 E-Core 4 x Skymont 8 x Zen 5C 6 x Zen 5C Cœurs/Threads 8/? 12/24 10/20 Fréquence CPU ? 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz Architecture GPU Xe2-LPG (Battlemage) Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) NPU 48 TOPS 50 TOPS 50 TOPS TDP 17-30W 28 W 28 W

Les Arrow Lake-S en 2024, le segment mobile l’année suivante

2024 devrait également être l’occasion pour les processeurs Arrow Lake de faire leur entrée sur le marché. Seulement, seuls les modèles de bureau estampillés “S” seraient commercialisés cette année-là.

Selon la même fuite provenant de X, la date de sortie de ces CPU se situerait en octobre. Le segment mobile des Core Ultra 200 devrait attendre un peu, ils seraient prévus pour le début d’année 2025. Évidemment, il vaut mieux prendre ces informations avec précaution. Il n’est pas impossible qu’Intel décide de changer ses plans au dernier moment.

Malheureusement, ce “retard” vis-à-vis de la concurrence n’aiderait pas Intel. Ces CPU, devant sortir en 2025, pourraient ne pas rivaliser avec les solutions d’AMD ou de Qualcomm. En arrivant à cette date, le segment mobile des Core Ultra 200 pourrait être confronté à un marché déjà établi, ne laissant que peu de place à ses processeurs.