Corsair : trois nouveaux boîtiers moyen tour dans la série 4000

Corsair ne se contente pas de préparer un câble 12 broches pour les RTX 3000 : le fabricant vient en effet de lancer trois nouveaux boîtiers dans sa série 4000. Ces références sont les Corsair 4000D, 4000D AIRFLOW et iCue 4000X RGB. De type moyen tour, ils ont tous les mêmes dimensions et le même poids, à savoir 453 x 230 x 466 mm et 7,8 kg, et profitent d’un panneau latéral en verre trempé.

En revanche, le 4000D arbore une façade pleine tandis que le 4000D AIRFLOW opte pour une façade ajourée ; le iCue 4000X RGB a une façade en verre trempé. L’autre distinction concerne le nombre de ventilateurs de 120 mm fournis : une paire de turbines pour les deux premiers, trois pour le 4000X ; qui plus est, celles-ci sont des versions AirGuide SP RGB ELITE de 120 mm, chacune munie de 8 LED RGB configurables individuellement. Enfin, Corsair livre également le 4000X avec un contrôleur iCUE Lighting Node CORE.

Pour cartes graphiques jusqu’à 360 mm de long

Les autres caractéristiques sont identiques. Ainsi, ces trois châssis peuvent accueillir jusqu’à 6 ventilateurs de 120 mm ou 4 de 140 mm, un radiateur de 360 mm à l’avant et de 280 mm sur le dessus. Ils ont suffisamment de place pour héberger une carte graphique longue de 360 mm et un ventirad haut de 170 mm. Pour le stockage, ils proposent deux emplacements 3,5 pouces et deux 2,5 pouces.

Disponibles dès à présent, les Corsair 4000D, 4000D AIRFLOW, et iCUE 4000X RGB sont garantis deux ans. Les deux premiers modèles coûtent 87,90 euros, tandis que le dernier se négocie 119,90 euros.