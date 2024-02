Cyberpunk 2077 : le patch 2.11 ajoute le support des CPU hybrides, avec un résultat décevant

©CD Projekt Red

Outre de nombreuses nouveautés et pas mal de corrections de bugs, le patch 2.11 de Cyberpunk 2077 apporte surtout une option intéressante pour les derniers processeurs hybrides d’Intel : il est désormais possible d’utiliser en priorité les P-Cores dans ce type de CPU avec des cœurs de différents types. Cette fonctionnalité baptisée “Hybrid CPU Utilization” est accessible dans le sous-menu de gameplay du jeu. Elle est destinée à améliorer la stabilité du framerate en évitant les micro-saccades (stuttering) et à résoudre les problèmes de performances.

Optimiser l’utilisation des cœurs des CPU hybrides

Cette optimisation contourne le planificateur de cœurs de Windows, obligeant Cyberpunk 2077 à s’exécuter prioritairement sur les cœurs “performants” du processeur, quels que soient les autres paramètres. L’idée est d’éviter une utilisation incorrecte des cœurs, une situation pouvant entraîner des problèmes de performances, en particulier si le jeu s’exécute sur les cœurs efficients, généralement moins performants que les P-Cores.

La fonction Hybrid CPU Utilization propose deux modes de fonctionnement. Le premier est un réglage automatique qui laisse le système d’exploitation gérer de manière classique l’attribution des cœurs CPU aux différents threads, tandis que le second priorise les P-Cores, forçant le jeu à s’exécuter en priorité sur ce type de cœurs.

Une fonctionnalité pas encore au point

La mise en œuvre du réglage Hybrid CPU Utilization dans Cyberpunk 2077 ne semble cependant pas encore totalement fonctionnelle. A en croire de nombreuses réactions de joueurs sur Reddit, mais aussi selon les tests effectués par nos confrères de Tom’s Hardware US avec un processeur Raptor Lake i9-13900K et une GeForce RTX 4080 Super, des micro-saccades restent visibles lorsque l’option est activée.

Le problème pourrait toutefois ne pas être exclusivement attribuable à Cyberpunk 2077. La technologie Thread Director d’Intel peut rencontrer des dysfonctionnements lorsque les utilisateurs définissent manuellement les affinités CPU à l’aide de logiciels tiers ou du gestionnaire de tâches. Si le réglage de Cyberpunk 2077 est simplement basé sur l’affinité, Thread Director pourrait être le véritable coupable. Mais l’idée reste intéressante et pourrait, théoriquement, épargner à de nombreux joueurs des problèmes de performances.

