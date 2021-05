Metro Exodus Enhanced Edition comparé à la version originale en vidéo

En février 2019, 4A Games livrait son Metro Exodus, troisième opus de la série. Au moment de sa sortie, le titre était l’un des plus avancés en matière de ray tracing et de DLSS, en dépit d’un flou assez prononcé. Deux ans plus tard, en février dernier, 4A Games et Deep Silver ont annoncé le retour de Metro Exodus, sous la forme d’une Enhanced Edition. Sur PC, celle-ci introduit le DLSS 2.0 et exploite toute la panoplie d’effets ray tracing à disposition des développeurs. Afin de visualiser les améliorations graphiques par rapport à la mouture initiale du FPS post apocalyptique, le dénommé Cycu1, coutumier du fait et qui avait notamment confronté Diablo II Resurrected et Diablo II il y a de cela quelques semaines, livre une vidéo comparative.

La configuration de Cycu1 comprend un processeur AMD Ryzen 9 3900X et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. Ces deux composants prennent place sur une carte mère MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi et collaborent avec 16 Go (2 x 8 Go) de DDR4-3200.

Les configurations préconisées

Pour bénéficier des effets ray tracing, votre machine doit embarquer au minimum une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6700XT. Si l’on se fie aux recommandations matérielles communiquées par le studio, cette carte AMD ou une GeForce RTX 2070 / RTX 3060, un processeur 8 cœurs et 8 Go de RAM permettent de jouer en 1080p à 60 images par seconde avec les réglages en High. En revanche, précisons que si le ray tracing est accessible avec une Radeon RX 6000, le DLSS reste l’apanage des cartes graphiques RTX de NVIDIA. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir Metro Exodus en 4K à 60 images par seconde tout à fond, une GeForce RTX 3090 s’impose.

Enfin, sachez que cette Enhanced Edition est proposée gratuitement dès aujourd’hui aux propriétaires de Metro Exodus sur les plateformes Steam, Epic Games Store, GOG et Microsoft Store.