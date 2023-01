Découvrez GPUScore In Vitro, le premier benchmark ray tracing pour smartphones

En mars dernier, Basemark publiait Relic of Life, premier des trois tests de sa suite de benchmark GPUScore. La société propose le deuxième, intitulé In Vitro. Tandis que Relic of Life mesure les performances ray tracing des GPU d’ordinateurs Windows et Linux, In Vitro concerne les smartphones. La société le présente en effet comme « le premier benchmark au monde pour les appareils mobiles utilisant la technologie de raytracing ». Ce benchmark nécessite Android 12 ou version ultérieure avec support de Vulkan 1.1. Il requiert 3 Go de mémoire unifiée minimum.

Basemark définit le ray tracing comme « une technique de rendu de pointe qui génère des réflexions, des ombres et des éclairages photoréalistes dans un environnement 3D. Alors que le ray tracing en temps réel est déjà devenu une fonction courante dans les processeurs graphiques autonomes (GPU), l’adoption de cette technologie dans les appareils mobiles est plus limitée. Cependant, avec l’évolution rapide de la technologie mobile, l’incorporation du raytracing en temps réel dans les appareils mobiles devrait bientôt se généraliser ». Concrètement, pour le moment, seuls trois SoC mobiles proposent un support matériel du ray tracing : l’Exynos 2200 de Samsung, élaboré en partenariat avec AMD, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et enfin l’Immortalis-G715 d’Arm.

Cinq entrées pour l’instant

La version professionnelle d’In Vitro est disponible dès à présent. L’entreprise propose également une version gratuite. Pour le moment, il y a cinq résultats. Le tenant du titre est le Mali-G715 avec un record de 2616 points. Son dauphin est le Samsung Xclipse 920 (l’iGPU de l’Exynos 2200) avec deux entrées à 2225 et 1885 points. L’Adreno 740 (l’iGPU du Snapdragon 8 Gen 2) est troisième, ou bon dernier, avec deux résultats, l’un à 1778 points, l’autre 1462 points.

Mircea Cristea, chef de projet digital chez Basemark, déclare : « Anticipant l’évolution du marché, GPUScore : In Vitro prépare le terrain pour les futurs efforts des fabricants de mobiles et de SoC. In Vitro peut fonctionner sur tout appareil Android supportant le ray tracing. Il présente, entre autres, des réflexions en temps réel dans une scène qui offre un aperçu de l’avenir des jeux mobiles. Comme les autres benchmarks GPU développés par Basemark, In Vitro comprend également différents modes de test, comme les modes Custom ou Experience. Explorant un territoire totalement inexploré, In Vitro représente une étape importante dans la croissance et le développement des benchmarks Basemark. »

