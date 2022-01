Samsung présente enfin son attendu Exynos 2200

Avec quelques jours de retard sur le calendrier initialement prévu, Samsung a dévoilé son SoC Exynos 2200. Comme escompté, c’est la première puce pour smartphone à bénéficier de l’architecture graphique RDNA 2 d’AMD.

Cet Exynos 2200 est gravé en 4 nm EUV. Pour la partie CPU, le SoC possède 8 cœurs ARM V9 : on retrouve un cœur ARM Cortex-X2, trois cœurs ARM Cortex-A710, quatre cœurs ARM Cortex-A510.

Côté GPU, Samsung a choisi le nom Xclipse 920. La firme le présente comme « un processeur graphique hybride unique en son genre qui se positionne entre la console et le processeur graphique mobile ». Ce SoC Exynos 2200 supporte le ray tracing au niveau matériel ainsi que le VRS (variable rate shading), deux fonctions qui n’étaient, comme le souligne Samsung, disponibles que sur PC et consoles jusqu’à présent. David Wang, vice-président senior du groupe Radeon Technologies chez AMD, résume : « L’architecture graphique RDNA 2 d’AMD étend les solutions graphiques avancées et économes en énergie aux PC, aux ordinateurs portables, aux consoles, aux automobiles et maintenant aux téléphones mobiles ». Malheureusement, Samsung ne communique aucune performance à ce stade.

Par ailleurs, l’entreprise coréenne mentionne un NPU prenant désormais en charge le FP16, l’INT8 et l’INT16. L’Exynos supporte la mémoire LPDDR5 et il intègre bien sûr un modem 5G.

Caméras et écran

Concernant l’ISP, ce dernier gère des capteurs jusqu’à 200 mégapixels (MP) ; du 30 images par seconde jusqu’à 108 MP sur un seul capteur. Il décode les vidéos jusqu’à la 4K à 240 IPS ou 8K à 60 IPS et encode jusqu’en 4K à 120 IPS ou 8K à 30 IPS. Enfin, pour l’écran, le SoC régente au maximum une dalle 4K à 120 Hz ou QHD+ à 144 Hz.

L’Exynos 2200 est actuellement en production de masse et intégrera donc rapidement des smartphones ; sans doute le Galaxy S22 qui sera certainement officialisé le 8 février.

Source : Samsung