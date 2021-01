Déjà des RTX 3080 Super et RTX 3070 Super en préparation ?

Depuis plusieurs semaines, les conjectures concernant les RTX 3060 et RTX 3080 Ti ne manquent pas ; concrètement, l’existence de ces références ne fait plus trop de doute. La première, déclinée dans des versions avec 6 Go et 12 Go de GDDR6 débarquerait ce mois-ci ; la seconde, prétendument armée de 20 Go de VRAM, se ferait désirer jusqu’en février. De nouvelles informations mentionnent maintenant des RTX 3070 Super et RTX 3080 Super.

Malheureusement, kopite7kimi, à l’origine de ces spéculations reprises par plusieurs sites, ne divulgue aucune donnée technique à propos des deux références.

RTX 3080 Ti et RTX 3080 Super, une même carte ?

Le gouffre entre la RTX 3080 et la RTX 3090 en matière de cœurs CUDA et de quantité de VRAM est trop conséquent pour être laissé vacant par NVIDIA, surtout depuis le lancement des GPU Big Navi d’AMD. Néanmoins, la RTX 3080 Ti, soupçonnée de posséder 10 496 cœurs CUDA et 20 Go de mémoire GDDR6X, devrait déjà venir le combler.

Certes, on pourrait envisager une RTX 3080 Super à mi-chemin entre la RTX 3080 et la RTX 3080 Ti, par exemple avec 9 984 cœurs CUDA ; idem pour une RTX 3070 Super intercalée entre la RTX 3070 et la RTX 3080. Seulement, cette projection serait nettement plus crédible si NVIDIA avait des stocks de GPU Ampere à foison ; si vous lisez régulièrement nos actus sur le sujet ou que vous avez essayé d’obtenir une carte, vous conviendrez que ce n’est pas le cas, au contraire.

Par conséquent, en l’état, nous imaginons mal l’entreprise multiplier les références. En tout cas, de notre côté, sachez que nous n’avons aucune information officieuse à ce sujet. Après, il n’est pas exclu que la RTX 3080 Ti s’appelle finalement RTX 3080 Super ; mais la coexistence des deux parait, pour l’instant, difficilement envisageable.

Enfin, sachez que des RTX 3000 Super avaient déjà été évoquées il y a quelques mois ; non plus gravées en 8 nm par Samsung, mais en 7 nm par TSMC.

I know there are some new SKUs recently, but I don't know their names yet, maybe 3070 Super and 3080 Super. — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 31, 2020

Source : TechPowerUp