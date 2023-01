Des cartes mères AM5 moins onéreuses en préparation

Gigabyte et Asus ont enregistré plusieurs cartes mères A620 auprès de l’EEC. Les spécifications et le tarif de ce chipset ne sont pas encore connus, mais AMD a promis des cartes mères AM5 à moins de 125 dollars.

Depuis leur lancement, les Ryzen 7000X ne se vendent pas très bien ; AMD a d’ailleurs décidé de raboter les tarifs de plusieurs dizaines d’euros, espérant rendre ses CPU plus attrayants. Les Ryzen 7000 non-X, moins onéreux, auront peut-être davantage les faveurs des clients. Cependant, au-delà du coût des processeurs, c’est sans doute celui de la plateforme tout entière qui rebute les potentiels acheteurs : les cartes mères X670 et B650 coûtent assez cher, d’autant plus que l’AM5 impose de la mémoire DDR5. Un chipset plus accessible devrait bientôt être disponible : l’A620.

© EEC

Gigabyte et Asus ont enregistré plusieurs cartes mères A620 auprès de l’EEC. Voici lesquelles :

Asus TUF GAMING A620M-PLUS D5

Gigabyte A620M D3H

Gigabyte A620M DS3H

Gigabyte A620M S2H

Gigabyte A620M H

Gigabyte A620M K

Test Ryzen 9 7900 et Ryzen 5 7600 : Zen 4 sans le facteur X

Des cartes mères AM5 à moins de 200 euros

Nous ne connaissons bien sûr pas encore les prix de ces cartes mères A620 ; bon, en principe, elles coûteront moins cher que les cartes mères B650. Actuellement, la référence AM5 la moins onéreuse proposée par TopAchat est de 199 euros. La plupart des cartes mères se négocient entre 200 et 300 euros. En dollars, les cartes mères B650 les moins chères sont proposées à 160 dollars environ. Or, AMD a promis des cartes mères AM5 à partir de 125 dollars lors du lancement de sa plateforme.

© AMD © AMD

Les spécifications du chipset A620 restent inconnues pour l’heure. Ce chipset proposera assurément moins de lignes PCIe et de ports USB que les B650 et X670.

Gamme Ryzen 7000