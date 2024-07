Des lunettes RA, le nouveau gadget Windows en préparation chez Microsoft ?

La mode est aux objets connectés et intelligents depuis quelque temps déjà. Les casques de réalité augmentée et virtuelle (RA et RV) en font partie. Ces technologies sont désormais bien en place dans l’industrie et le marché de la haute technologie et nombreux sont les constructeurs à proposer leur propre solution RA et RV.

Par exemple, Apple vient de sortir un casque de réalité mixte, le Vision Pro, tandis que Lenovo a fait des lunettes AR pour sa console portable Legion Go en 2023. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres et de nombreux projets concernant ces technologies semblent en développement.

Si Google a cessé le travail sur ses lunettes Iris, Microsoft, elle, pourrait avoir un nouveau produit dans ses cartons. Différents brevets suggèrent que le géant de Redmond serait à la tâche sur des lunettes RA malgré la veille apparente de sa division consacrée à la réalité étendue.

Malgré cela, de nouveaux brevets aux noms particulièrement longs viennent d’être repérés : “COMPOSITE POSE ESTIMATE FOR WEARABLE COMPUTING DEVICE” et “RESOLUTION ENHANCEMENT IN SPATIAL-FREQUENCY SPACE“. Le premier aurait été déposé en 2022 et publié en mars 2024, le second aurait été déposé en février de la même année.

©Microsoft

Des lunettes RA grand public alimentée par Windows ?

Tous deux suggèrent que Microsoft serait en train de travailler sur une paire de lunettes utilisant la réalité augmentée. Ce produit inédit, au contraire des HoloLens, serait conçu pour le grand public et pourrait même être basé sur l’OS de la firme : Windows.

Contrairement à l’ordinateur Spacetop G1 AR de l’entreprise Sightful, il ne faut donc peut-être pas s’attendre à une machine servant d’outil de travail. D’ailleurs, les brevets détaillent un système de suivi des lunettes leur permettant de fonctionner dans des environnements “non conventionnels” ce qui pourrait être contre-intuitif avec un usage professionnel.

Intelligentes, elles seraient capables d’estimer les distances et de déterminer la position des objets environnants. Elles seraient même capables de calculer leur vitesse en cours et passée. Un second brevet fait également mention d’un système de caméra améliorant la définition de l’appareil de façon similaire aux Ray-Ban de Meta.

Il est donc possible que les usagers soient plus en face d’une machine à mi-chemin entre des lunettes et un appareil multimédia de type smartphone. Il faut espérer, en revanche que les lunettes Windows de Microsoft ne tombent pas dans le gadget et apportent une véritable plus-value aux consommateurs.

Vers un nouveau gadget de Microsoft ?

©Microsoft

Ce genre d’appareil a de nombreuses applications potentielles et pourrait être utilisé lors d’une pratique sportive ou bien en tandem avec d’autres produits. Cette paire de lunettes pourrait également être utilisée pour améliorer l’expérience d’applications déjà existantes comme des jeux par exemple.

En revanche, le côté superflu de ce genre d’appareil pourrait rebuter certains acheteurs potentiels. En général, ce type de machine est destiné à un public très ciblé. Si ces lunettes peuvent sembler intéressantes sur le papier, elles devront offrir des fonctionnalités véritablement intéressantes pour trouver preneur. Le casque Vision Pro d’Apple rappelle que la RA et la RV sont des technologies de niche et qu’un produit ne répondant pas à des besoins spécifiques risque l’échec commercial.

Quoi qu’il en soit, le dépôt d’un brevet ne signifie pas qu’un produit va être commercialisé. De nombreux projets sont effectivement abandonnés en cours de route. Si les trouvailles concernant ces lunettes RA révèlent un certain intérêt renouvelé pour cette technologie de la part de Microsoft, elles ne signifient pas que le produit va un jour finir sur le marché.

Des lunettes de réalité augmentée pourraient être en préparation chez Microsoft.

Contrairement aux HoloLens, elles seraient à destination du grand public.

Le dépôt d’un brevet ne signifie pas que les lunettes seront commercialisées.

Source : FPO