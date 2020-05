Duel entre le Core i3-10300 et le Ryzen 3100 sur Time Spy et Fire Strike

Sur le secteur de l’entrée de gamme, l’affrontement oppose désormais les Ryzen 3 3300X et 3100, officialisés par AMD il y a quelques jours, et les Core i3 de la gamme Comet Lake-S, comprenant trois combattants : les Core i3-10320, i3-10300 et i3-1010. La semaine dernière, on a pu admirer les Core i3-10100 et Core i3-10300 en train de se mesurer aux Ryzen 3 3100 et 3300X sur Cinebench R20. Deux des protagonistes, le Core i3-10300 et le Ryzen 3100, remontent sur le ring pour une nouvelle opposition, mais cette fois dans une autre arène, celle de Time Spy et Fire Strike.

Niveau puissance de frappe, les deux rivaux ont sur le papier des arguments proches, à savoir 4 cœurs et 8 threads. Question rapidité, la puce d’Intel a une fréquence de base de 3,7 et une fréquence Boost de 4,4 GHz. Des valeurs qui sont de 3,6 GHz et 3,9 GHz respectivement pour le challenger d’AMD. Les deux processeurs ont un TDP de 65W. Ici, ils sont épaulés par une carte graphique RTX 2060, 16 Go de mémoire et un SSD Samsung 970 EVO de 1 To. En juge arbitre, on retrouve le célèbre dénicheur d’informations thaïlandais, TUM_APISAK.

122 dollars contre 99 dollars

Sur Fire Strike, la configuration équipée du Ryzen 3100 obtient un score global de 16 028 points et un score physique de 13 339 points. Les chiffres montent à 16 808 et 14 999 points lorsqu’il est overclocké à 4,4 GHz. La puce d’Intel marque quant à elle 16 755 points et 13 189 points respectivement. Pour le score physique, le Ryzen 3100 avec ses valeurs standards est donc 1,14 % plus performant.

Sur Time Spy, plus avancé, le Ryzen 3 3100 atteint 6978 points en score global, 4726 points en score CPU. C’est moins bien que le Core i3-10100 et ses 7096 et 5213 points respectivement. Dans ce cas de figure, le Core i3-10100 a un score 10,3 % plus élevé que son concurrent. Dans tous les cas, le Ryzen 3 3100 overclocké domine.

Difficile donc de désigner un vainqueur en l’état. Reste un dernier critère à prendre en compte : le prix. Le tarif officiel de l’i3-10100 est de 122 dollars (prix par puce pour 1000 unités). Le tarif officiel du Ryzen 3 3100 est de 99 dollars. Ajoutez la prise en charge du PCIe 4.0 pour la puce d’AMD, là où le Core i3 se limite à du PCIe 3.0, et vous obtenez le gagnant de cette manche.