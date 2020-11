Elite Dangerous et The World Next Door offerts sur l’Epic Games Store

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 novembre 17h, la plateforme Epic Games Store accorde gratuitement les jeux Elites Dangerous et The World Next Door.

Les deux titres coûtent 24 euros et 8 euros respectivement hors promotion.

The Witcher 3 s’enrichit de centaines de nouveaux ennemis, armes et armures grâce au pack Shades of Iron

Elite Dangerous

Développé et édité par Frontier Developments, Elite Dangerous est sorti en décembre 2014. Sur la page du titre, on peut lire : « Prenez le contrôle de votre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est l’ultime épopée spatiale massivement multijoueur, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec des trames scénaristiques évolutives et l’intégralité de la Voie lactée ».

En pratique, cela se matérialise par les « 400 millions de systèmes stellaires de la Voie Lactée […] les vraies étoiles, planètes, lunes, champs d’astéroïdes et trous noirs de notre propre galaxie, reproduits dans la plus grande aire de jeu de l’histoire du jeu vidéo ».

Pour évoluer au sein de la Voie Lactée, un simple ordinateur propulsé par un processeur quatre cœurs à 2 GHz, une carte graphique NVIDIA GTX 470/AMD R 7 240 et 6 Go de RAM suffit. En outre, le soft n’occupe que 25 Go d’espace disque ; néanmoins, sachez qu’il exige une connexion Internet permanente.

The World Next Door

The World Next Door date quant à lui de mars 2019. On le doit au studio Rose City Games. « Mélange de combats de puzzles super rapides, de narration puissante, et d’éléments visuels immersifs, The World Next Door suit Jun, une ado rebelle piégée dans un royaume parallèle habité par des créatures magiques ; elle devra retrouver son chemin avant que le temps ne soit écoulé ».

Pour aider Jun, pas besoin d’une machine de guerre. En effet, un PC doté d’un processeur Intel Core i3-4130T et de 4 Go de RAM fait l’affaire. Enfin, pour l’espace disque, comptez 2 Go.

Pour récupérer une copie d’Elite Dangerous et de The World Next Door, rendez-vous sur l’Epic Games Store.