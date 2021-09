Envie d’une Game Boy Android ? Voici la Powkiddy A20

Contrairement au Steam Deck ou à l’Aya Neo, qui lorgnent assez clairement du côté de la Nintendo Switch en matière de design, l’A20 de Powkiddy s’inspire d’une autre console de la firme nippone, nettement plus ancienne : la (ou le pour les puristes) Game Boy. Elle possède néanmoins bien plus de boutons que son modèle ainsi qu’un stick.

Naturellement, l’hommage de l’A20 à la Game Boy se limite à l’aspect : en matière de composants, elle n’a pas grande chose à voir avec la console portable lancée en 1989. Pour rappel, cette dernière s’arme d’un processeur custom 8-bit Sharp z80 cadencé à 4,19 MHz et associé à 8 Ko de RAM ; son écran LCD de 2,6 pouces (4,7 x 4 ,3 cm) a une définition de 160 x 144 pixels.

40 accessoires incroyables qui ont vraiment existé pour consoles et PC

SoC Amlogic S905D3

Le SoC Amlogic S905D3 de l’A20 est un peu plus puissant : CPU quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,9 GHz et GPU ARM Mali-G31 MP2. La machine bénéficie de 2 Go de RAM DDR4. L’écran, une dalle IPS de 3,5 pouces, affiche une définition de 640 x 480 pixels. L’A20 bénéficie du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ et du Bluetooth. La console possède un stockage interne eMCC flash de 8 Go et d’un emplacement pour carte MicroSD. Powkiddy l’a dotée d’une batterie de 3000 mAh qui garantit 3 heures et demi d’autonomie selon l’entreprise.

Tuto : fabriquez votre console « mini » rétrogaming Raspberry

La console fonctionne sous le système d’exploitation Android 9.0 et prendrait en charge 18 émulateurs : N64, DC, PSP, PS, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, PCE, mame et WSC.

Enfin, l’A20 a des dimensions et un poids un peu différents de la Game Boy. Elle est plus fine et plus légère : 14 x 8,7 x 1,8 cm pour 185 grammes sur la balance. La console de Nintendo mesure 14,8 x 9 x 3,2 cm et pèse 220 grammes.

Le tarif de cette Powkiddy A20 reste inconnue pour l’instant mais l’A19 se négocie environ 90 dollars.

Source : CNX Software