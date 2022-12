Epic Games Store : le jeu gratuit du jour est un excellent tower defense

L’Epic Games Store a encore gâté les joueurs tout au long de 2022, en octroyant souvent deux jeux gratuits chaque semaine. Comme à son habitude, la plateforme va finir l’année en beauté : les dons passent à une fréquence quotidienne jusqu’en 2023. Chaque jour, vous allez ainsi pouvoir ajouter un titre gratuit dans votre musette de gamer en vous connectant à l’Epic Games Store. La liste de tous les jeux qui seront offerts ces prochains jours n’a pas encore fuité. Seule certitude pour l’instant, le premier titre de cette farandole de “jeux cadeau” est Bloons TD 6.

Sans faire offense aux développeurs de ce jeu, pour le moment, nous ne sommes pas tout à fait partis sur les mêmes bases que l’année dernière, où l’Epic Games Store avait offert Control, Prey, Mutant Year Zero : Road to Eden ou encore Remnant from the Ashes. Espérons que des titres un peu plus alléchants pour le grand public seront proposés dans les prochains jours.

Bloons TD 6

Bien sûr, dans l’absolu, Bloons TD 6 est un excellent jeu. Sur Steam, quasiment 200 000 joueurs lui ont accordé une évaluation globale “extrêmement positive”. Paru en décembre 2018, c’est un jeu de type tower defense, ou défense de tours en bon français, développé et édité par Ninja Kiwi. Il coûte 11 euros en temps normal.

“Façonnez votre défense parfaite en combinant de super tours de singe, des améliorations, des héros et des aptitudes activées, puis faites éclater les Bloons envahisseurs jusqu’au dernier ! Rejoignez des millions d’autres joueurs qui profitent des formidables fonctionnalités en développement constant qui offrent un nombre infini d’heures de jeu du meilleur contenu de stratégie disponible.”

Ce titre est jouable en solo ou en coopération en ligne.

Les configurations

Ce Bloons TD 6 n’a pas des exigences matérielles très élevées et devrait fonctionner sur la plupart des PC en service en 2022. Un processeur à 1,5 GHz, 4 Go de RAM, un GPU compatible OpenGL 2.0 et 2 Go d’espace disque suffisent.

Vous avez moins de 24 heures pour récupérer une copie gratuite de Bloons TD 6 sur l’Epic Games Store.