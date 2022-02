GeForce RTX 3090 Ti : une production toujours à l’arrêt et peu de cartes prévues

Contrairement à ce qui avait été annoncé, NVIDIA n’a finalement pas détaillé et encore moins lancé sa GeForce RTX 3090 Ti au cours du mois de janvier. Cette carte, en raison de son positionnement tarifaire, n’est bien sûr pas impatiemment attendue par beaucoup de joueurs. Néanmoins, le silence de l’entreprise, qui n’a fourni aucune explication quant aux raisons du report, reste intriguant. VideoCardz et Moore’s Law is Dead apportent quelques éléments supplémentaires.

Dans sa dernière vidéo, MLID souligne une absence de communication de la part de NVIDIA y compris envers ses partenaires. Surtout, il rapporte que la GeForce RTX 3090 Ti ne profitera pas d’un lancement global ; il voit plutôt cette référence comme un porte-étendard limité à quelques exemplaires conçus pour battre des records.

Vince Lucido, alias Kingpin, publie des photos de sa RTX 3090 Ti

Des problèmes avec la VRAM

De son côté, notre confrère de VideoCardz a repéré une RTX 3090 Ti signée Galax en précommande chez un détaillant vietnamien à 86 990 000 dongs vietnamiens, ce qui correspond à 3404 euros en conversion brute. Un tarif dans la même fourchette que ceux affichés par un détaillant suisse il y a de cela quelques jours puisqu’ils avoisinaient les 3200 euros. Forcément, de tels montants limiteront de facto cette carte à une poignée de passionnés aisés.

Au sujet du report de la carte, les premières fuites se contentaient d’évoquer des « problèmes de BIOS et hardware ». L’article de VideoCardz apporte là aussi des éclaircissements. Il mentionne plus spécifiquement des problèmes relatifs à la VRAM. Rappelons que la GeForce RTX 3090 Ti bénéficie de GDDR6X à 21 Gbit/s, une première (la GeForce RTX 3090 possède 24 Go de GDDR6X à 19,5 Gbit/s). D’ailleurs, selon notre confrère, dans un souci d’optimisation du refroidissement, NVIDIA opterait pour des puces mémoire de 16 Gb et non plus de 8 Gb. En outre, la production serait toujours à l’arrêt, en partie en raison des festivités du Nouvel An chinois.

Enfin, selon nos propres sources, il ne faut pas s’attendre à beaucoup plus d’informations avant mars prochain.

Source : VideoCardz