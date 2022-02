GeForce RTX 3090 Ti : un rendez-vous manqué

Début janvier, lors du CES 2022, NVIDIA a officialisé plusieurs cartes graphiques, dont la GeForce RTX 3090 Ti. Lors de la présentation, l’entreprise s’est contentée de révéler deux caractéristiques du nouveau porte-étendard de la série Ampere : une vitesse mémoire de 21 Gbit/s et puissance FP32 de 40 TFLOPS. NVIDIA promettait toutefois de communiquer plus d’informations d’ici la fin du mois ; de précédentes rumeurs suggéraient d’ailleurs une date de sortie fixée au 27 janvier. Or, cela ne vous aurez pas échappé, nous sommes maintenant le 1er février, et la firme n’a donné aucune nouvelle de sa RTX 3090 Ti.

Après le CES, il y a eu trois évènements relatifs à la RTX 3090 Ti. Le premier, qui explique peut-être le retard, mentionnait un arrêt temporaire de la production causé par des « problèmes de BIOS et hardware ». Seulement quelques heures plus tard, des détaillants suisses listaient quelques références (à des tarifs d’environ 3200 euros), ce qui semblait préfigurer un lancement relativement proche. Enfin, tout récemment, Vince Lucido, alias Kingpin, a publié des photos de sa RTX 3090 Ti éponyme élaborée en partenariat avec Evga. Étant donné sa renommée, il ne l’a certainement pas fait en désaccord avec NVIDIA. Mais du côté de la société donc, silence radio à ce sujet depuis le CES.

Ce rendez-vous manqué avec la RTX 3090 Ti n’est pas sans rappeler celui de Samsung avec son SoC Exynos 2200. Fin décembre, la firme coréenne annonçait sur les réseaux un évènement consacré à cette puce le 11 janvier ; sans aucun avertissement, celui-ci n’a pas eu lieu. Samsung a finalement présenté son SoC avec GPU RDNA 2 une semaine plus tard, le 18 janvier.

10 752 cœurs CUDA ?

Pour en revenir à la GeForce RTX 3090 Ti, ses spécifications sont rassemblées dans le tableau ci-dessous ; à ce stade, bien que très probables, elles restent toujours hypothétiques (hormis la VRAM donc).