Ghost of Tsushima stabilise le FSR 3 et améliore la fluidité sur PC

Ghost of Tsushima sur PC vient de se mettre à jour. Le patch 4 du portage de Nixxes améliore la stabilité du jeu et la génération de frames du FSR3. Des corrections de bugs ont été apportées et le jeu devrait être compatible avec les CPU ne prenant pas en charge l’instruction AVX2.

©Sony

L’ancienne exclusivité PlayStation 5 (et PS4), Ghost of Tsushima, est sortie il y a quelque temps sur PC grâce au studio de développement Nixxes. Ce dernier a apparemment fait des efforts pour proposer aux joueurs un portage solide, à la fois stable et graphiquement impressionnant.

Heureusement, le studio néerlandais ne compte pas s’arrêter là et le titre bénéficie de mises à jour régulières. Par exemple, l’une d’entre elles permet d’utiliser simultanément les technologies de FSR 3 et de DLSS. Ainsi, les joueurs PC peuvent profiter de l’upscaling de NVIDIA et de la génération de frames d’AMD en même temps.

Un autre patch de Nixxes a également rendu le jeu plus stable tout en optimisant les technologies d’AMD et de NVIDIA. La dernière mise à jour en date est du même acabit et promet d’améliorer le FSR 3 mais aussi d’apporter quelques corrections.

Petit bonus, le kit de développement (SDK) PS5 sur PC a également été mis à jour afin d’augmenter le nombre de processeurs compatibles avec Ghost of Tsushima. Le patch 4 de Ghost of Tsushima est d’ores et déjà disponible et devrait se télécharger automatiquement à l’ouverture de Steam.

Ghost of Tsushima met à jour le FSR 3 et sa disponibilité

Malgré les quelques ajouts apportés par la mise à jour, celle-ci est assez lourde. Elle demandera 6 Go d’espace disponible pour être téléchargée. Celle-ci apporte donc des corrections bienvenues mais aussi une amélioration globale de l’expérience du jeu.

Pour commencer, le FSR3 d’AMD gagne en fluidité et stabilité. Les joueurs utilisant cette technologie, principalement la génération de frames (AFMF), devraient bénéficier d’une expérience plus agréable.

En termes de corrections, le jeu devrait gagner en stabilité lui aussi et quelques bugs ont été supprimés. C’est le cas de deux problèmes graphiques en particulier. Le premier concernait un affichage erroné des textures faciales en cas de manque de VRAM. Le second pouvait faire apparaître des ombres floues ou trop étalées pendant un nombre limité de frames.

©Sony

Le SDK PS5 sur PC a également eu droit à sa mise à jour et celle-ci est somme toute bienvenue. La version 2.5 du kit de développement permet au titre de prendre en charge les CPU ne disposant pas d’ AVX2 (Advanced Vector Extensions). Ainsi, les processeurs d’AMD et d’Intel n’utilisant pas ce jeu d’instruction pourront tout de même lancer Ghost of Tsushima.

Enfin, petit bonus, la fonctionnalité gyroscopique des manettes peut être utilisée lorsque Steam Input est activé. Si cela ne devrait intéresser que les joueurs amateurs de cette technologie, son utilisation est désormais une possibilité.