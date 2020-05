Gigabyte Aorus 5 vB et 7 vB, des PC portables gaming Comet Lake-H

Actuellement évoquée dans notre sélection permanente des meilleurs PC portables dédiés aux jeux vidéo, la famille des Gigabyte Aorus abrite des modèles soignés et performants, affichant généralement un bon rapport qualité/prix. Le constructeur vient d’annoncer la sortie imminente de deux nouvelles révisions de ses PC de référence, l’Aorus 5 vB et 7 vB.

Le Core i7-10750H en standard, un CPU Comet Lake-H

Correspondant respectivement aux déclinaisons en 15,6 et 17,3 pouces de la gamme, les six nouvelles machines ont pour point commun de s’articuler autour d’un processeur unique, le Core i7-10750H. De génération Comet Lake-H, ce CPU présente 6 coeurs / 12 threads et se voit cadencé à 2,6 GHz en fréquence de base, et jusqu’à 5 GHz en mode Turbo.

Autre caractéristique commune à l’ensemble des modèles, la dalle IPS bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, aussi bien dans la version 15,6 que 17,3 pouces. Et dans les deux cas de figure, elle renvoie une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Côté performances graphiques, la gamme adopte au choix une GeForce GTX 1650 Ti 4 Go (Aorus 5 mB et Aorus 7 mB), une GeForce GTX 1660 Ti 6 Go (Aorus 5 sB et Aorus 7 sB) ou une GeForce RTX 2060 6 Go (Aorus 5 kB et Aorus 7 kB). Dans les trois cas, on profite du système de ventilation maison WindForce.

Les configurations se complètent de 8 à 32 Go de DDR4-2933 et d’un SSD M.2 NVMe ou SATA, avec la pelletée de connecteurs habituels (1 USB 2, 2 USB 3.2, 1 HDMI 2.0, 1 mini-DisplayPort, 1 DisplayPort 1.4, 1 Ethernet, un combo jack/micro et un lecteur de cartes). Côté connectivité, les Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 sont de la partie. A priori, le châssis évolue peu par rapport aux versions antérieures et mesure 361 x 258 x 27,9 mm pour la version 15,6 pouces (2,2 kg) et 395 x 260 x 29 mm pour la version 17,3 pouces (2,5 kg). Le tarif et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés.