Gigabyte enregistre quatre GeForce GTX 1630 auprès de l’EEC

Il y a maintenant un peu plus d’un mois, sur la base d’informations partagées par VideoCardz, nous évoquions l’arrivée prochaine d’une GeForce GTX 1630. Initialement, cette référence dotée d’un GPU Turing devait être officialisée par NVIDIA lors du Computex et lancée dans la foulée. La carte graphique fut ensuite soupçonnée, à juste titre, d’avoir 15 jours de retard ; retard ensuite donné pour une durée indéterminée. Malgré cet imbroglio, cette référence semble toujours d’actualité ; en tout cas, Gigabyte a enregistré quatre GeForce GTX 1630 auprès de l’EEC.

Comme toujours, un dépôt auprès de l’EEC ne se matérialise pas systématiquement par la commercialisation des produits en question, mais cette démarche représente quand même un indice. En tout cas, elle accrédite l’existence de cette carte graphique, jusqu’ici essentiellement soutenue par nos confrères de VideoCardz.

4 Go de VRAM

Le listing de l’EEC (GV-N1630OC-4GB, GV-N1630OC-4GL, GV-N1630D6-4GD et GV-N1630D6-4GL) ne nous apprend pas grand-chose sur les spécifications de cette GeForce GTX 1630 et se borne à confirmer les 4 Go de VRAM.

La finalité de cette GeForce GTX 1630 dépendra bien sûr de sa date de lancement. Si celui-ci n’est pas trop tardif, elle pourrait permettre à NVIDIA de proposer quelque chose face à la Radeon RX 6400 d’AMD voire l’Arc A380 d’Intel. À l’évidence, la période est donc à l’affrontement sur l’entrée de gamme pour les désormais trois acteurs principaux du marché ; en attendant les GeForce RTX 4000, Radeon RX 7000 et les solutions Arc plus solides dans les prochains mois.

Spécifications GTX 1630