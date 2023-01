Google tourne la page Stadia

Google a fermé les serveurs de son service de cloud gaming cette semaine. L’entreprise vous autorise toujours à jouer avec la manette Stadia par contre : aux jeux disponibles via Xbox Cloud Gaming et GeForce Now par exemple ?…

Moins de 4 ans après son lancement, Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google, a définitivement fermé ses serveurs cette semaine. Google avait acté cette décision le 29 septembre dernier, en annonçant que « les serveurs Stadia seraient désactivés le 18 janvier 2023 ». Sur ce point, l’entreprise, qui déclarait en mars 2019, lors de la présentation de son service, « que le futur du jeu vidéo n’était pas dans une console », a donc tenu ses engagements.

Probablement plombé par un modèle économique étrange, qui imposait aux utilisateurs du service de payer à la fois l’abonnement et les jeux – jeux bornés à la plateforme Stadia – le service de cloud gaming de Google n’a donc pas su trouver son public. Le géant de Mountain View laisse donc le champ libre à ses principaux concurrents, Xbox Cloud Gaming de Microsoft et GeForce Now de NVIDIA ; dans une moindre mesure, au Sony PlayStation Plus Premium, cantonné aux jeux PlayStation, et à Shadow, qui n’est pas qu’un service de cloud gaming mais un accès complet à un PC dans le nuage.

Passez la manette Stadia en mode Bluetooth

Comme rapporté ci-dessus, le modèle économique de Stadia reposait en grande partie sur l’achat de jeux dans sa boutique. Depuis le 9 novembre, Google a remboursé les achats de titres, d’extensions et de contenus. En principe, tous les clients ont maintenant reçu leur argent.

Par ailleurs, Google proposait une manette Stadia. L’entreprise propose aux détenteurs de la passer en mode Bluetooth afin de la rendre compatible avec d’autres appareils. Il suffit de télécharger une mise à jour logicielle via cette adresse. La société précise que « vous devez utiliser Chrome 108 ou une version ultérieure pour passer la manette Stadia en mode Bluetooth ». Les clients ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour « passer en mode Bluetooth, vérifier le mode de la manette et si des mises à jour Bluetooth sont disponibles ». Enfin, il est également possible de jouer en filaire via USB.

