Shadow adopte les processeurs AMD EPYC

Contrairement aux offres de cloud gaming telles que le NVIDIA GeForce Now, le Xbox Cloud Gaming ou la composante cloud du Sony PlayStation Plus Premium, Shadow ne se limite pas à diffuser des instances de jeux mais donne accès à un PC complet dans le cloud. Depuis fin octobre, l’entreprise, un temps en difficultés financières mais rachetée par Octave Klaba (OVH) à travers sa filiale Hubic, propose une formule plus puissante basée sur des processeurs AMD EPYC. AMD a publié un communiqué vantant les mérites de cette solution ; l’occasion pour nous de la présenter.

© Shadow

Dans notre comparatif Cloud Gaming, nous évoquons l’offre standard de Shadow. Facturée 29,99 euros par mois, elle donne accès à un PC armé d’un Intel Xeon 3,5 GHz (ou équivalent), d’une carte graphique GeForce GTX 1080 (ou équivalent), de 12 Go RAM et d’un SSD de 256 Go. Depuis quelques semaines, la société a enrichi son catalogue via l’abonnement Shadow avec Option Power. Nous retrouvons ici des processeurs AMD EPYC 7543P (EPYC 7003) avec 4 cœurs et 8 threads par utilisateur, une carte NVIDIA RTX A4500 (ou équivalent) et 16 Go de RAM. Cette offre coûte plus cher, 44,98 euros par mois.

Carte graphique NVIDIA

Dotée d’un GPU GA102, la RTX A4500 est une carte graphique professionnelle qui possède 7168 cœurs CUDA, 56 cœurs RT et 20 Go de VRAM GDDR6. Pour la comparaison avec des GeForce, la RTX 3080 a 8704 cœurs CUDA, 68 cœurs RT, 10 Go de GDDR6X ; la RTX 3070 Ti, 6144 cœurs CUDA, 8 cœurs RT et 8 Go de GDDR6X.

Processeur EPYC

Concernant les processeurs EPYC, AMD écrit :

“Shadow s’est fixé pour objectif d’offrir à ses clients une expérience de jeu dans le cloud à la pointe de la technologie, et a récemment entrepris le projet ambitieux de diffuser un PC complet dans le cloud, permettant aux utilisateurs de faire tout ce qu’ils veulent, au-delà du jeu. Pour que ce rêve devienne réalité, Shadow a dû déployer une augmentation significative de ses capacités de performance. C’est pourquoi l’entreprise s’est tournée vers les processeurs EPYC d’AMD, qui constituaient le choix idéal pour son nouveau service de cloud computing.

Ce service comprend des systèmes alimentés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération à 32 cœurs, qui fournissent à leur tour huit PC dans le cloud à partir de chaque serveur. Cette solution s’est finalement révélée beaucoup plus rapide que la précédente, offrant des performances globales supérieures de 65 %, comparables à celles d’un PC de jeu haut de gamme

Au-delà de l’amélioration des performances, Shadow a également récolté des avantages en termes de coûts, au-delà du simple rapport prix/performance des CPU eux-mêmes : Shadow avait besoin des coûts d’exploitation les plus bas et des meilleures performances possibles, qui seraient comparables à celles d’un PC local.

Grâce au nombre élevé de cœurs et à la haute fréquence des processeurs EPYC mis en œuvre dans son système, Shadow a pu offrir des performances haut de gamme à ses clients à un prix très abordable, en servant jusqu’à 8 clients simultanément sur un seul processeur EPYC, ce qui lui a permis d’économiser un espace physique coûteux dans ses locaux.”

© AMD © AMD

Déclaration

Yannis Weinbach, directeur de l’unité commerciale grand public chez Shadow : “AMD est un très bon partenaire pour nous. Nous avons été ravis de constater que la gamme de processeurs EPYC pouvait offrir des performances comparables à notre machine locale, car nous avons une demande très intensive d’utilisateurs uniques. Nous disons maintenant à nos utilisateurs : “Allez essayer notre PC Shadow. La mise à niveau de la puissance est EPYC !”.”