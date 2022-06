GTX 1630 = GTX 1050 Ti selon Inno3D

Une carte graphique de 2022 au niveau d’une de 2016. Et vendue plus cher.

Il y a deux jours, NVIDIA a lancé, assez discrètement il faut le reconnaître, sa GeForce GTX 1630. Cette carte attise malgré tout notre curiosité étant donné que c’est la première de la série xx30 à être affublée du préfixe GTX. Un premier test indépendant réalisé par TechPowerUp a toutefois montré que la nouvelle venue se positionnait, assez logiquement, loin derrière les GeForce GTX 1650 et Radeon RX 6400, et n’était pas vraiment viable pour jouer en 2022, même en Full HD. Un partenaire de NVIDIA, Inno3D, a depuis publié des performances officielles : les valeurs placent la GeForce GTX 1630 au niveau de la GTX 1050 Ti. Pour mémoire, la sortie de cette carte graphique remonte à 2016.

Crédit : NVIDIA

Selon les chiffres partagés par Inno3D, en matière de jeu, la GTX 1630 offre un niveau de prestation comparable à la GTX 1050 Ti en Full HD. La carte graphique s’avère 17 % plus rapide que la GTX 1050 non-Ti. La publication étant en mandarin, les noms des jeux ne nous sont pas familiers. Cyberpunk 2077 fait partie du panel ; cette présence suggère des titres assez récents.

Crédit : Inno3D

L’Arc A380 se confronte aux GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6400 sur 17 jeux

Un moteur multimédia Turing un peu plus évolué que Pascal

Bon, que la GeForce GTX 1630 ne soit pas une carte faite pour jouer à des titres récents était assez évident au vu de son numéro et de ses spécifications. De fait, comme le souligne Inno3D, elle profite d’un moteur multimédia plus évolué que celui de la GTX 1050 Ti sous architecture Pascal. Il prend notamment en charge les codecs VP8 et H.265 (HEVC).

Carte graphique GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 (G6) GeForce GTX 1050 Ti GPU 12nm Turing TU117-150 12nm Turing TU117-300 14nm Pascal GP107-400 Cœurs CUDA 512 896 768 Fréquence Boost GPU 1785 MHz 1590 MHz 1392 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR5 Vitesse mémoire 12 Gbit/s 12 Gbit/s 7 Gbit/s Bus mémoire 64-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 96 Go/s 192 Go/s 112 Go/s TDP 75W 75W 75W Date de lancement 28 juin 2022 3 avril 2020 25 octobre 2016

Pour l’instant, NVIDIA n’a toujours pas communiqué de tarif recommandé officiel pour cette référence. Alors que nous évoquions 150 dollars, certains fabricants proposent des modèles à 169 dollars voire 199 dollars. En 2016, la GTX 1050 Ti avait débarqué avec un MSRP de 139 dollars.

Crédit : Inno3D

Source : Inno3D