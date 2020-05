Intel annonce ses processeurs Xeon W-1200 et Comet Lake vPro

Intel a récemment dévoilé de nouveaux processeurs sur socket LGA1200, les Xeon W-1200 et les Comet Lake vPro. Des produits qui s’adressent essentiellement aux professionnels grâce à des fonctionnalités comme la prise en charge de la mémoire ECC et les technologies AMT et Intel vPro. Pour en profiter pleinement, ces puces requièrent l’utilisation du chipset W480.

Dans la série Xeon W-1200, il y a des modèles « standards » et des modèles plus performants désignés par le suffixe « P ». La gamme débute avec le W-1250, un processeur armé de six cœurs et douze threads. Il a un TDP de 80W. Au sommet de la série, règne le W-1290P, un dix cœurs / vingt threads avec un TDP de 125W. Entre les deux, prennent également place des modèles huit cœurs / seize threads, avec des TDP de 80 et 125W. Le W-1290T, avec son TDP de 35W, sort du lot, mais il se destine à des environnements avec des contraintes thermiques fortes.

Pas de modèles sans iGPU

Seulement deux puces héritent de la technologie Thermal Velocity Boost (TVB). Pour rappel, celle-ci permet d’atteindre des fréquences très élevées de manière ponctuelle, tant que la température de fonctionnement reste inférieure à 70°C. En outre, contrairement aux anciennes puces Xeon, il n’y a ici aucune référence dépourvue d’iGPU. Toutes intègrent une solution UHD P630. Ces processeurs Xeon W-1200 prennent en charge la mémoire ECC DDR4-2933 en dual channel, le Wi-Fi AX202 et le Thunderbolt 3.

Comet Lake vPro

Enfin, en ce qui concerne la gamme Comet Lake vPro, il n’y a aucune différence avec les gammes Comet Lake-S et Comet Lake-H déjà présentées, exception faite de la prise en charge de l’Intel vPro bien entendu.

L’entreprise n’a pas encore communiqué de date de sortie ni les tarifs de ces deux familles de processeurs.

