Intel proposera des processeurs Pentium et Celeron Alder Lake

En l’état, la gamme Alder Lake-S comprend six références, les Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K ainsi que les variantes KF. D’ici quelques semaines, sans doute en début d’année prochaine, Intel complètera cette 12e génération avec des Core i9, Core i7 et Core i5 non-K. En revanche, le doute plane quant à d’éventuels Core i3, Pentium Gold et Celeron Alder Lake. momomo_us a repéré deux puces chez un détaillant canadien, les Pentium Gold G7400 et Celeron G6900.

Pour rappel, la onzième génération desktop d’Intel, Rocket Lake-S, s’arrête aux Core i5. Les Core i3 et Pentium Gold les plus récents sont des Comet Lake Refresh ; les Celeron, des Comet Lake. Autrement dit, des puces Alder Lake d’entrée de gamme seraient plutôt bienvenues. Ce n’est qu’une supposition pour le moment, mais ces Pentium Gold G7400 et Celeron G6900 succéderaient aux Pentium Gold 6400 et Celeron G5900 respectivement.

Pas de cœurs Gracemont ?

Plusieurs indices suggèrent que ces processeurs ne sont pas de simples rafraîchissements. Déjà, ils ont des fréquences égales ou inférieures aux puces qu’ils sont censés remplacer. Ensuite, ils portent des numéros de référence commençant par « BX80715 », comme les autres puces Alder Lake. Intel identifie les Rocket Lake avec « BX80708 » et les Comet Lake avec « BX80701 ».

À l’instar de certaines puces Alder Lake-S, ces Pentium et Celeron se contenteraient de P-cores (Golden Cove) et ne posséderaient donc pas d’E-cores (Gracemont). Le Pentium Gold G7400 serait ainsi un classique 2 cœurs / 4 threads tandis que le Celeron, privé d’Hyper-Threading, s’annonce comme un 2 cœurs / 2 threads. Par contre, ces deux processeurs profiteraient de plus de cache L3 qu’auparavant : 6 Mo pour le Pentium, 4 Mo pour le Celeron.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Cache L3 (Mo) TDP (W) Numéro de référence Pentium Gold G7400* 2 / 4 3,7 GHz 6 ? BX80715G7400 Pentium Gold G6400 2 / 4 4 GHz 4 58 BX80701G6400 Celeron G6900* 2 / 2 3,4 GHz 4 ? BX80715G6900 Celeron G5900 2 / 2 3,4 GHz 2 58 BX80701G5900

Source : Tom’s Hardware US