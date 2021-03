Intel lance sa gamme de SSD 670p

Des SSD NVMe proposés dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To.

Intel inaugure une nouvelle série de SSD, la 670p. Cette gamme de SSD M.2 NVMe contient trois références, déclinées dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To. Ces SSD embarquent de la mémoire flash NAND 3D QLC à 144 couches et un contrôleur 8 canaux Silicon Motion SM2265G associé à un cache de 256 Mo de DDR3L (quelle que soit la capacité).

Au format M.2-2280, ces SSD 670p utilisent l’interface PCIe 3.0 x4 et le protocole NVMe 1.4. Intel octroie une garantie de 5 ans.

Les vitesses de lecture / écriture

Toutes les autres caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Le site AnandTech propose un test complet de la version 2 To. Le testeur Billy Tallis estime le niveau de prestations correct mais juge le tarif trop élevé.