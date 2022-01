Intel lance ses NUC 11 Essential dotés de processeurs Jasper Lake

Intel officialise ses NUC 11 Essential, nom de code Atlas Canyon. Ces machines embarquent des processeurs Jasper Lake gravés en 10 nm. Ces puces ont succédé à Gemini Lake l’année dernière. FanlessTech avait partagé quelques indiscrétions au sujet des NUC 11 Essential en mai 2021 et annonçait à l’époque un lancement début 2022 ; nous y sommes.

Les processeurs Jasper Lake offrent une amélioration des performances CPU de 33 % et GPU de 78 % par rapport à Gemini Lake selon Intel. La gamme contient six références : trois avec un TDP de 10 W, trois avec un TDP de 6 W. Les NUC 11 Extreme se cantonnent aux premiers. Rappelons que les Pentium N6005 et Celeron N5105 possèdent 4 cœurs / 4 threads, le Celeron N4505 2 cœurs / 2 threads.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Turbo TDP Unités d’exécution Fréquence de base iGPU Fréquence Boost iGPU Pentium N6005 4C / 4T 2 GHz 3,3 GHz 10 W 32 450 MHz 900 MHz Celeron N5105 4C / 4T 2 GHz 2,9 GHZ 10 W 24 450 MHz 800 MHz Celeron N4505 2C / 2T 2 GHz 2,9 GHz 10 W 16 450 MHz 750 MHz

Intel : pas de NUC 12 Performance ?

Les NUC 11 Essentia ont des dimensions de 135 x 115 x 36 mm. Ils proposent un emplacement SSD M.2 2280 et eMMC de 64 Go en option. La connectique comprend notamment un DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0b, six ports USB (une paire d’USB 3.2 en façade ainsi qu’à l’arrière ; deux USB 2.0), un port GbE. Les NUC peuvent fonctionner sous Windows 11, Windows 10 ou Linux.

Pour l’instant, les prix et date de disponibilité ne sont pas connus.

