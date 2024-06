iOS 18 : la liste des iPhone compatibles connue en avance, Apple n’abandonnerait personne

La prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 18, devrait apporter quelques nouveautés, notamment l’intégration de l’IA. L’OS devrait être disponible sur de nombreux modèles récents et anciens, allant de l’iPhone 16 à l’iPhone 11.

iOS 18 ne devrait pas tarder. Comme chaque année, Apple va déployer une nouvelle version de son système d’exploitation mobile. Cette fois-ci, l’une des fonctionnalités phares de l’OS sera sans doute l’intégration de l’intelligence artificielle.

Si cette dernière doit rendre Siri et Messages plus intelligents, elle ne sera pas disponible pour tout le monde. Bien que la liste des iPhone compatibles avec iOS 18 semble assez longue, l’IA sera réservée aux appareils haut de gamme équipés de puces A17 Pro ou mieux.

De ce fait, seuls les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et iPhone 16 seraient en mesure d’utiliser l’IA. Il faut espérer que cette technologie ne sera pas la seule nouveauté de taille apportée par la nouvelle version de l’OS.

En marge de la Worldwide Developers Conference de 2024, il semble possible de connaître l’intégralité des iPhone prenant en charge le prochain système d’exploitation. Cette liste doit néanmoins être prise avec précaution, s’agissant d’une fuite non officielle. Apple devrait la dévoiler officiellement lors du WWDC.

iPhone 15 et 15 Pro ©Apple

Une vingtaine d’iPhone prendraient en charge iOS 18

Ainsi, des smartphones datant de 2019 seront compatibles avec la mise à jour d’iOS, dont l’iPhone 11. Compte tenu de la politique actuelle concernant l’obsolescence logicielle de ses iPhone, il est possible que ce soit la dernière version de l’OS disponible sur ces modèles.

Néanmoins, la liste est assez longue et un nombre important de modèles récents et plus anciens devraient bénéficier des nouveautés d’iOS 18. La mise à jour du système d’exploitation devrait être disponible en septembre pour coïncider avec le lancement des futurs iPhone 16.

iPhone 16 et ses déclinaisons

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3ème génération)

iOS 17 ©Apple

Compte tenu de la prévalence de l’intelligence artificielle au sein d’iOS 18, il faut espérer qu’Apple ait développé des fonctionnalités intéressantes pour les smartphones ne pouvant pas en faire usage. D’autant plus que l’IA, selon des informations récentes, ne serait pas imposée aux utilisateurs mais plutôt proposée sous forme de service supplémentaire.

Enfin, il serait également de bon ton qu’iOS 18 ne souffre pas des mêmes défauts qu’iOS 17 à sa sortie. En effet, de nombreux bugs et dysfonctionnements du système d’exploitation avaient entaché son lancement.

Source : MacRumors