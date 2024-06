La durée du support des iPhone est courte, l’obsolescence logicielle arrive rapidement

iPhone 15 Pro ©Yuheng Ouyang

Alors que certains smartphones d’Apple ne seront pas en mesure d’accéder à l’IA d’iOS 18, y compris les iPhone 15, certains utilisateurs pourraient se demander quel est l’intérêt d’ acheter un mobile presque obsolète peu de temps après sa sortie.

Lors de l’achat d’un téléphone pouvant atteindre de belles sommes, la qualité et la durée de vie des mises à jour sont des points importants. Si Apple compte rendre ses iPhone plus faciles à réparer, il semblerait, en revanche, que la firme fasse le minimum en ce qui concerne le support de leurs appareils.

C’était jusqu’à présent une inconnue. Désormais, il est possible de savoir la durée pendant laquelle un iPhone peut recevoir des mises à jour de sécurité. Malheureusement, les mobiles du géant de Cupertino s’en sortent moins bien que les smartphones de Google ou que les Samsung Galaxy.

La durée du support des iPhone est inférieur à la moyenne

©Apple

Ainsi, la durée du support logiciel d’un iPhone 15 Pro Max ne serait que de 5 ans (minimum). Passé cette période d’engagement de la part d’Apple, le déploiement de nouvelles mises à jour se ferait au bon vouloir de l’entreprise.

Pourtant, ce genre d’update est crucial pour un appareil connecté à internet. Elles permettent d’assurer la sécurité des informations confidentielles présentes dans l’appareil et de protéger les données personnelles des usagers.

Si cinq ans peut sembler être une durée respectable, celle-ci est en réalité insuffisante. À titre d’exemple, les Galaxy S24 et Pixel 8 bénéficient de sept ans de mises à jour minimum. De ce fait, à moins qu’Apple se montre généreux, cela signifie qu’un smartphone vendu 1479 euros (l’iPhone 15 Pro Max) doit être changé après 5 ans.

Auquel cas, les consommateurs et leur mobile pourraient être vulnérables à des failles de sécurité non corrigées. Ces dernières étant la porte ouverte aux malwares et virus pouvant mettre en danger leurs comptes bancaires, par exemple.

Après cinq ans les iPhone 15 Pro Max risquent l’obsolescence logicielle

iPhone 15 et iPhone 15 Pro ©Apple

Ce laps de temps assez court semble finalement être un bon moyen pour Apple d’encourager les utilisateurs d’iPhone à acheter un modèle neuf ou du moins plus récent. Néanmoins, les cinq ans promis par l’entreprise ne sont qu’une durée minimum.

Si elle n’assure pas les mises à jour de sécurité au-delà de cette période, certains iPhone ont reçu des patch de sécurité plus de six ans après leur sortie. Il se peut donc que cela s’applique aussi aux futurs téléphones de la firme.

Il faut espérer que cette nouvelle transparence sur la durée de vie des iPhone ne soit pas une excuse pour Apple. Si l’entreprise cesse le support de ces appareils récents aussi rapidement, certains consommateurs de la marque pourraient se sentir lésés. Personne ne veut d’un téléphone au logiciel obsolète au bout de cinq ans seulement.