Jusqu’à 240 W pour l’USB Type-C 2.1

De plus en plus de dispositifs puisent leur énergie d’un port USB Type-C ; mais jusqu’ici, la puissance maximale délivrée était de 100 W. L’USB-IF (USB Implementers Forum) améliore ce standard avec une version 2.1. Cette révision fait plus que doubler la puissance : elle autorise désormais un flux de 240 W via le mode Extended Power Range (EPR).

Pas d’inquiétude, les câbles et dispositifs actuels ne deviennent pas obsolètes pour autant. Le 240 W vient simplement s’ajouter aux profils 10 W, 18 W, 36 W, 60 W et 100 W préexistants. Pour faciliter la distinction, les câbles et chargeurs susceptibles de fournir 240 W seront estampillés EPR. Concrètement, ils tolèrent 48 V à 5 A et non plus seulement 20 V à 5 A.

Vers plus de PC et d’appareils gourmands alimentés via USB-C ?

Ce surplus de puissance devrait permettre d’alimenter par ce biais une plus large panoplie d’appareils : ordinateurs portables de 17 pouces, certains modèles gamer, ou encore des imprimantes. Le nouvel iMac M1 et ses 143 W paraît par exemple un candidat idéal pour passer à une alimentation via USB lors de sa prochaine mise à jour.

