La carte graphique Intel Iris Xe Max se fait dominer par la MX350 de NVIDIA sur Geekbench

Les premiers PC portables équipés de solutions graphiques Intel Iris Xe Max DG1 arrivent prochainement. Un résultat sur Geekbench 5 donne un aperçu des performances de ladite carte : elles sont à peu près équivalentes de celles d’une Radeon RX 550X d’AMD, à peine supérieures à celles d’une MX330 de NVIDIA.

Dans le cas présent, le GPU DG1 embarque 96 UE (unités d’exécution), ce qui équivaut à 768 processeurs de flux, et 3 Go de mémoire GDDR6. Toutefois, dans l’ordinateur portable VivoBook Flip 14 d’Asus, la même solution bénéficie de 4 Go de mémoire. La fréquence maximale est de 1,5 GHz. L’Intel Iris Xe Max affiche un score OpenCL de 11 885 points. Cela la situe entre une Radeon RX 550X (12 598) et une GeForce MX330 (11 162).

Intel cède sa branche de SSD NAND à SK Hynix pour 9 milliards de dollars

Une association avec un iGPU Tiger Lake salvatrice ?

Ainsi, la carte DG1 d’Intel se montre 6,5 % plus performante que la MX330 de NVIDIA. Elle est cependant devancée de 16,4 % par la MX350 (13 832) points et de 6 % par la Radeon RX 550X d’AMD.

GPU Geekbench 5 OpenCL Score Processeurs de flux Fréquence Boost (MHz) Mémoire GeForce MX350 13 832 640 1 468 2 Go GDDR5 Radeon RX 550X 12 598 512/640 1 287 2/4 Go GDDR5 Iris Xe Max 11 885 768 1 500 3 Go GDDR6 GeForce MX330 11 162 384 1 594 2 Go GDDR5

Gardez à l’esprit que Geekbench 5 n’est vraiment un test de référence pour les cartes graphiques. Toujours est-il que si l’on se fie à ces résultats, la DG1 d’Intel, seule, ne devrait pas représenter une grande menace pour AMD et NVIDIA.

En fait, sa véritable valeur ajoutée résiderait dans sa faculté à travailler en synergie avec l’iGPU d’un processeur Tiger Lake. Bien qu’Intel n’ait toujours pas confirmé ou infirmé cette caractéristique, nous avons croisé un système à double GPU il y a quelques jours seulement : en combinant le GPU et l’iGPU, celui-ci profitait de 192 unités d’exécution (EU), soit 1 536 processeurs de flux (96 UE issues de l’iGPU Tiger Lake, 96 du GPU DG1). Dans le cas présent, la machine utilise un processeur Intel Core i7-8700 qui rend inopérant cette collaboration.

Nous devrions pouvoir vérifier tout ceci dans peu de temps avec l’Acer Swift 3X, prévu pour décembre ; un PC muni d’une puce Tiger Lake et d’une carte Iris Xe Max.