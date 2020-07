La carte NVIDIA Ampere A100 pulvérise le record Octanebench

En mai dernier, NVIDIA a dévoilé sa carte Ampere A100. Gravée en 7 nm FinFET par TSMC et sous architecture Ampere, celle-ci embarque un GPU GA100, 6912 cœurs CUDA et 432 cœurs Tensor. Elle s’appuie sur 40 Go de mémoire HBM2E sur un bus de 5120 bits, ce qui donne une bande passante de 1555 Go/s. La carte comptabilise 54 milliards de transistors sur sa surface de 826 mm². Jusqu’ici, on n’avait pas idée des performances d’un tel engin. C’est désormais le cas, grâce à un premier résultat sur Octanebench.

La Tesla A100 marque 446 points et signe ainsi le nouveau record sur ce benchmark. Elle améliore le précédent, établi par la Titan V, de 11,2 % ; ce dernier était de 401 points. Notez que le RTX est désactivé.

Nvidia A100, le GPU Ampere se décline au format PCIe 4.0

Une génération Ampere environ 40 % plus puissante que Turing ?

La première carte grand public à figurer dans le classement est la GeForce RTX 2080 Ti. Située à la 14e place, elle obtient 302 points.

Dans son Tweet, Jules Urbach, l’individu qui a découvert ce résultat, table sur des cartes Ampere jusqu’à 43 % plus véloces que les cartes Turing. Une valeur proche de celle avancée lors d’une précédente fuite mentionnant une RTX 3080 Ti 40 % plus performante que la RTX 2080 Ti. Restons néanmoins prudents, puisque la Tesla A100 est une carte onéreuse destinée aux centres de données. Par conséquent, ses performances ne préfigurent pas forcément celles des GeForce Ampere.

Enfin, comme vous l’avez sans doute remarqué, aucune carte AMD ne figure dans OctaneBench. En effet, le benchmark nécessite des cœurs CUDA, propres aux cartes NVIDIA.

Rappelons que les cartes Ampere pour le grand public pourraient arriver dès septembre prochain. Récemment, on a découvert qu’elles nécessiteraient un inédit connecteur d’alimentation 12 broches.

Source : VideoCardz