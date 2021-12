La GeForce RTX 3080 12 Go aurait 8960 cœurs CUDA

Les GeForce RTX 3070 Ti 16 Go et GeForce RTX 3080 12 Go, qui étaient supposées s être annoncées demain et lancées le 11 janvier, seraient finalement retardées ; NVIDIA aurait décidé de patienter jusqu’à la sortie des solutions Intel Arc Alchemist. Malgré tout, certaines spécifications de la GeForce RTX 3080 12 Go ont fuité.

Cette référence hériterait de 8960 cœurs CUDA, soit 256 de plus que la GeForce RTX 3080 actuelle. Côté mémoire, la nouvelle venue ne se contenterait pas d’avoir 2 Go de VRAM en plus, mais profiterait également d’un bus mémoire de 384 bits au lieu de 320 bits. Puisque la vitesse resterait de 19 Gbit/s, la bande passante mémoire de la GeForce RTX 3080 12 Go atteindrait 912 Go/s. Cela aurait une incidence sur les performances minières : il est question de 52 MH/s contre 43 MH/s pour la GeForce RTX 3080 10 Go LHR, soit une hausse de 20 %. Enfin, le TDP sera logiquement en légère augmentation ; il avoisinerait les 350 W.

Spécifications GeForce RTX 3080 12 Go

Le site VideoCardz a rassemblé toutes les données dans le tableau ci-dessous. Selon nos confrères, NVIDIA donnera la propriété à la GeForce RTX 3090 Ti (ainsi qu’à la GeForce RTX 3050). La GeForce RTX 3080 12 Go débarquerait plutôt fin janvier.