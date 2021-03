La liste des 21 jeux qui rejoindront le GeForce Now en mars

Nous sommes le premier jeudi du mois ; NVIDIA dévoile donc la liste de tous les jeux qui seront ajoutés en mars à son GeForce Now. Rappelons que le service de cloud gaming a soufflé sa première bougie début février. En outre, le GeForce Now est désormais accessible directement via le navigateur Google Chrome.

Sans plus attendre, voici donc la liste ; en gras, les nouveautés de cette semaine. Les jeux GFN qui sortiront le jeudi 4 mars :

Disgaea PC (Steam)

Legends of Aria (Steam)

Loop Hero (day-and-date release on Steam)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Steam)

Wargame: Red Dragon (Gratuit sur l’Epic Games Store du 4 au 11 mars)

WRC 8 FIA World Rally Championship (Steam)

Autres jeux du jeudi GFN à paraître en mars :

Door Kickers (Steam)

Monopoly Plus (Steam)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 (Steam)

Narita Boy (Steam)

Overcooked!: All You Can Eat (Steam)

Pascal’s Wager – Definitive Edition (Steam)

Spacebase Startopia (Steam and Epic Games Store)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

shapez.io (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic ( Steam )

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

RTX 3060 : le BAR redimensionnable testé sur les 8 jeux pris en charge

Manette BackBone One

NVIDIA en profite pour recommander une nouvelle manette de jeu, la Backbone One. Pour iPhone, elle « s’intègre à l’expérience Safari iOS de GeForce NOW ». « Avec une construction robuste, des boutons et des touches fantastiques, et un chargement sans fil, elle est parfaite pour tous les jeux que vous diffusez en continu depuis le cloud. De plus, la Backbone One dispose d’un bouton de capture intégré pour vous permettre d’enregistrer et de partager votre jeu, directement depuis votre téléphone ».

Si cette manette Backbone One vous intéresse, vous pouvez consulter la page produit.