La technologie de compression Kraken de la PS5 serait particulièrement efficace

La PlayStation 5 ne propose pas un énorme espace de stockage : 667 Go précisément sur les 825 Go de son SSD, le système d’exploitation occupant lui-même 158 Go. C’est un peu moins que sa rivale Xbox Series X qui offre 802 Go d’espace (SSD de 1 To dont 192 Go pour le système). En revanche, la console de Sony bénéficie à l’évidence d’une technologie de compression baptisée Kraken très efficace, capable de réduire l’espace occupé par certains jeux de 60 % par rapport à son ancêtre, la PS4.

Computerbase a rassemblé plusieurs exemples qui témoignent de cette faculté. Twisted Voxel a par exemple rapporté que le jeu de survie Subnautica occupait 5 Go sur la PS5 ; il requiert 14 Go sur la PlayStation 4. De son côté, TechRadar mentionne le jeu Control : Ultimate Edition. Sur PS5, le jeu de Remedy Entertainment n’accapare que 25,79 Go contre 42,5 Go sur la Xbox Series X. C’est une différence de 39 % à l’avantage de la machine de Sony.

La PlayStation 5 hériterait d’un SoC AMD en 6 nm à partir de 2022

Un atout pour la PlayStation 5

Vous l’imaginez, Sony n’a pour l’instant livré aucun détail technique sur son système de compression Kraken. Nous ignorions également s’il s’avère aussi efficient sur tous les jeux ou seulement sur les quelques titres mentionnés ici. En pratique, ce genre d’outils de compression est inhérent à une console et ne nécessite pas d’optimisation particulière de la part des développeurs.

Console Capacité SSD Espace occupé par le système Espace libre Xbox Series S 512 Go (100 %) 148 Go (28,9 %) 364 Go (71,1 %) Xbox Series X 1.000 Go (100 %) 198 Go (19,8 %) 802 Go (80,2 %) PlayStation 5 825 Go (100 %) 158 Go (19,2 %) 667 Go (80,8 %)

Enfin, rappelons que la PS5 possède un port M.2 vacant. Celui-ci permettra, à terme, d’augmenter l’espace de stockage en hébergeant un SSD. Toutefois, nous ne savons toujours pas quand Sony ajoutera cette opportunité. En avril, la firme nippone a quand même autorisé le stockage de jeux PS5 sur un dispositif externe.

Source : Computerbase