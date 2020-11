L’Apple M1 surclasse la GTX 1050 Ti et la Radeon RX 560 sur GFXBench 5.0

La puce M1 conçue par Apple pour équiper ses Mac promet d’excellentes performances CPU en mono-cœur, mais pas seulement : sa partie graphique semble aussi au niveau. Sur GFXBench 5.0, elle rivalise avec la GeForce GTX 1050 Ti de NVIDIA et la Radeon RX 560 d’AMD.

Sur Aztec Ruins Normal Tier, la M1 monte à 203,6 FPS, tandis que les GTX 1050 Ti et RX 650 plafonnent à 159 et 146,2 FPS. Sur Manhattan 3.1, la M1 grimpe à 274,5 FPS, ses rivales à 218,3 et 174,9 FPS respectivement.

11,8 milliards de transistors pour l’A14 Bionic d’Apple

Les résultats

Le tableau ci-dessous, concocté par Tom’s Hardware US, condense tous les résultats.

GPU Aztec Ruins Normal Tier Aztec Ruins High Tier Car Chase 1440p Manhattan 3.1.1 Manhattan 3.1 Manhattan T-Rex ALU 2 Driver Overhead 2 Texturing Apple M1 203,6 FPS 77,4 FPS 178,2 FPS 130,9 FPS 274,5 FPS 407,7 FPS 660,1 FPS 298,1 FPS 245,2 FPS 71,149 MTexels/s GeForce GTX 1050 Ti 159,0 FPS 61,4 FPS 143,8 FPS 127,4 FPS 218,3 FPS 288,3 FPS 508,1 FPS 512,6 FPS 218,2 FPS 59,293 MTexels/s Radeon RX 560 146,2 FPS 82,5 FPS 115,1 FPS 101,4 FPS 174,9 FPS 221,0 FPS 482,9 FPS 6275,4 FPS 95,5 FPS 22,8901 MTexels/

Un benchmark avantageux pour l’Apple M1

Sur le plan graphique, l’Apple M1 reste assez mystérieuse. La marque à la pomme a simplement mentionné 8 cœurs GPU et une puissance de calcul FP32 de 2,6 TFLOPS. C’est équivalent à la RX 560 ; la GTX 1050 Ti offre 2,1 TFLOPS et la GTX 1650, plus puissante, 2,9 TFLOPS.

Certes, GFXBench n’est pas le meilleur benchmark pour tester les cartes graphiques d’ordinateurs, puisqu’il est plutôt pensé pour éprouver les solutions des smartphones. En outre, l’utilisateur qui a mis l’Apple M1 au banc d’essai a utilisé l’API Apple Meta ; par conséquent, la puce d’Apple officie en terrain connu, et il n’y a pas beaucoup de résultats de GeForce et de Radeon disponibles pour établir une comparaison (la GTX 1650 n’y figure pas). Enfin, les GTX 1050 Ti et Radeon RX 560 d’AMD ne sont pas de première jeunesse. Soit ; ces résultats n’en restent pas moins flatteurs pour la M1 d’Apple : avec son TDP de seulement 10 W, elle devance des cartes graphiques desktop, un peu anciennes, mais dont les TDP sont de 75 W.

Rappelons que l’Apple M1 intégrera trois machines : le MacBook Pro 13 pouces dont le prix débutera à 1 449 euros, le Macbook Air à 1 129 euros et le Mac Mini à 799 euros.