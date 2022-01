Le Core i3-12300 overlocké à 5,5 GHz pulvérise le record 4x Y-cruncher

Le lancement d’une nouvelle génération de processeurs entraîne en général l’établissement de nouveaux records dans les semaines qui suivent. Les Alder Lake d’Intel ne dérogent pas à cette tradition : le Core i3-12300 s’est largement imposé dans le benchmark 4x Y-cruncher.

Cette puce possède 4 cœurs / 8 threads (uniquement de P-cores). Elle a une fréquence de base de 3,5 GHz et peut monter à une fréquence Turbo de 4,4 GHz. Toutefois, comme l’a récemment montré der8auer dans une vidéo, les processeurs Alder Lake non-K tolèrent très bien l’oveclocking, sous réserve de les installer sur une carte mère autorisant cette excentricité. Pour l’instant, les critères permettant d’overlocker une puce non-K restent incertains, même si la présence d’un générateur de fréquence externe semble requis.

Deux Core i3 sous les 34 secondes

Brièvement détenteur du record, le coréen Phantom K a overclocké son Core i3-12300 sur une carte mère Asus ROG Maximus Apex Z690. Les autres composants sont 32 Go de RAM DDR5-6736, une GeForce RTX 3090 et un SSD de 250 Go. Précision importante : Phantom K n’a pas eu recours à de l’azote liquide. Il a employé de la glace sèche aussi appelée carboglace. Ce dioxyde de carbone gelé a une température de -79 °C. Phantom K a poussé son Core i3-12300 à 5442 MHz ; le pic de température enregistré est de 90°C environ. Dans ces conditions, le processeur a réalisé un temps de seulement 33,736 secondes sur Y-cruncher.

Malheureusement pour Phantom K, son record n’a pas tenu bien longtemps. L’allemand Crazzzy85 l’a battu de quelques millièmes. Ce dernier a monté son Core i3, installé sur la même référence de carte mère, à 5502,2 MHz. Cette fréquence lui a permis de terminer le benchmark Y-cruncher en 33,686 secondes.

Jusqu’à l’arrivée des processeurs Alder Lake, l’AMD Ryzen 3 5300G régnait sur Y-cruncher 4C. La meilleure performance réalisée par cette puce était de 52,270 secondes avec un OC de 5598 MHz.

Source : Tom’s Hardware US