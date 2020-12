Le Core i9-11900 est environ 12 % plus performant que le Core i9-10900 en mono-cœur

Pour ses processeurs Rocket Lake-S, Intel promet une amélioration à deux chiffres des instructions par cycle (IPC) par rapport aux Comet Lake-S. Nous avons confirmation de ces bénéfices, en mono-cœur, avec des résultats des Core i9-11900 et i9-11900K sur CPU-Z.

Le premier réalise un score de 582 points en mono-cœur, 5 262 points en multicœurs ; le second, de 597 points et 5 686 points. Selon TechPowerUp, le résultat obtenu par le Core i9-11900 en mono-cœur est environ 12 % supérieur à celui d’un Core i9-10900. En revanche, en multicœurs, son niveau de prestation est inférieur d’environ 8 %. Rien d’alarmant étant donné qu’il a deux cœurs de moins : les Core i9 Rocket Lake-S s’arment en effet de 8 cœurs / 16 threads et non de 10 cœurs / 20 threads comme les Core i9 Comet Lake-S. En outre, les puces testées sont des échantillons d’ingénierie. Par conséquent, celles commercialisées devraient être un peu meilleures.

Fin de mission pour les processeurs Intel Avengers Edition

Prometteur pour les Core i7 et Core i5

Concrètement, les Core i9 Rocket Lake-S sembler accorder des performances multicœurs à peu près équivalentes à celles de leur ancêtre direct Comet Lake-S, et les devancer d’environ 10-15 % en mono-cœur. Ces prédictions sont conformes aux déclarations et desseins d’Intel. La société ambitionne de faire de ces processeurs les rois en matière jeu vidéo, une couronne revendiquée par les Ryzen 5000, présentés par AMD comme « les meilleurs processeurs gaming au monde ».

Par ailleurs, les Core i7 et Core i5 n’ayant pas de déficit de cœurs / threads par rapport aux Comet Lake-S, il est probable que ces derniers se montrent également supérieurs à leurs aînés en multicœurs. Réponse dans quelques semaines, puisque cette gamme doit débarquer au cours du premier trimestre 2021.