Les TDP des processeurs Rocket Lake-S divulgués

Les processeurs Rocket Lake-S d’Intel n’arriveront qu’au cours du premier semestre 2021, mais nous en avons déjà une bonne connaissance. Nous savons par exemple que la gamme se limitera à des processeurs 8 cœurs / 16 threads au maximum, et que, selon Intel, leur architecture Cypress Cove leur octroie une hausse des IPC d’au moins 10 %. Nous avons maintenant droit à quelques indiscrétions à propos de leur TDP.

Ces données proviennent de momomo_us, une source bien connue et réputée fiable. Selon lui, les TDP restent identiques à ceux des puces Comet Lake-S : 125 W pour les mod-les K et KF, 65 W pour les autres. Pour les Core i9 Rocket Lake-S, qui auront donc deux cœurs en moins que leurs ancêtres, un TDP identique pourrait se traduire par des fréquences en hausse, la gravure étant toujours en 14 nm.

Plusieurs clichés de processeurs Rocket Lake-S et Alder Lake-S

Des Core i7 et Core i9 à 8 cœurs

Au sommet de la gamme, trônerait donc un Core i9-11900K avec 8 cœurs 16 threads. Ce modèle a fait une apparition dans le benchmark Ashes of the Singularity en fin de semaine dernière. Sa fréquence Boost atteindrait 5,3 GHz. Il serait suivi des Core i9-11900 et i9-11900F, le premier étant un processeur verrouillé et le second, un modèle amputé de son iGPU. Chez les Core I7, figurent des Core i7-11700K, Core i7-11700KF, Core i7-11700 et Core i7-11700F, eux aussi armés de 8 cœurs / 16 threads. Enfin, du côté des Core i5, momomo_us mentionne un Core i5-10600K à 6 cœurs / 12 threads, sa variante KF et deux Core i5-11400.

Ces processeurs Rocket Lake-S prendront place sur des cartes mères série 500, possiblement lancées le 11 janvier prochain. Les puces, sur socket LGA1200, seront aussi compatibles avec les cartes mères série 400. Outre leur architecture CPU Cypress Cove, les puces Rocket Lake-S introduiront le PCIe 4.0 sur les plateformes grand public Intel.